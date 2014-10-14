У Харківській області під час зіткнення автобуса і вантажівки загинули 7 осіб

За інформацією прес-служби ДСНС, зіткнення автобуса Volvo з вантажним автомобілем ТАТА сталося поблизу села Вишневе Балаклійського району в 15.16, передає "Харків.Коментарі" В результаті аварії 7 людей загинули на місці події, 11 - госпіталізовано.

В даний час на місці події працюють оперативники обласного управління ДСНС.