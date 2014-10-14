У Харківській області під час зіткнення автобуса і вантажівки загинули 7 осіб
18:41, 14 жовтня 2014Суспільство
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Сьогодні вдень на автодорозі Ізюм-Харків при зіткненні автобуса з вантажним автомобілем загинули 7 людей, ще 11 отримали травми різного ступеня тяжкості.
В результаті ДТП травми отримали 11 осіб / фото УНІАН
За інформацією прес-служби ДСНС, зіткнення автобуса Volvo з вантажним автомобілем ТАТА сталося поблизу села Вишневе Балаклійського району в 15.16, передає "Харків.Коментарі" В результаті аварії 7 людей загинули на місці події, 11 - госпіталізовано.
В даний час на місці події працюють оперативники обласного управління ДСНС.
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