В Житомирській області хочуть легалізувати "бурштинову лихоманку"

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський розповів журналістам під час робочої поїздки в Олевський район, де оглянув родовища бурштину, разом з правоохоронцями провів рейд у лісі під Олевськом та заявив про намір підвести законодавчу базу щодо видобутку бурштину в регіоні, щоб легалізувати його та зробити законним.

Там – в Олевських лісах на кордоні з Білоруссю - наразі відбувається масовий несанкціонований видобуток бурштину, який розпочався кілька місяців тому. Його називають ”бурштиновою лихоманкою». Видобутий кустарним способом бурштин тут же нелегально продають перекупникам.

За словами Машковського, «слід негайно вирішити проблему незаконного видобутку бурштину на Житомирщині, в області цю діяльність легалізують шляхом створення комунального підприємства та залучення інвестора». «Оскільки держава втрачає кошти від нелегального видобування «сонячного каменю»,- сказав він.

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«Проблему не варто замовчувати, а треба показувати на загальнодержавному рівні її масштаби. Керівництво Житомирської області готове приймати відповідні рішення. В першу чергу, потрібен комплексний підхід, який допоможе вирішити питання на загальнодержавному і місцевому рівнях»,- розповів Машковський.

Губернатор наголосив, що треба законодавчо посилити відповідальності за незаконний видобуток бурштину. Тому при Житомирській ОДА вже створили спеціальну робочу групу, яка повинна, зокрема, виробити відповідні пропозиції для парламенту.

«Тут копають бурштин декілька тисяч людей. Однак зараз у нас немає ні сил, ні засобів, аби це припинити. Розумію, що цим людям треба дати можливість заробляти, але вони повинні працювати тут виключно у законному руслі. Складність ситуації обумовлена тим, що бурштин не належить до корисних копалин загальнодержавного значення. Саме тому треба піднімати це питання на державному рівні. Я особисто готовий донести проблему до Президента України»,- додав Машковський.

Довідка УНІАН. За даними УМВС України у Житомирській області, цьогоріч на Житомирщині за фактами незаконного видобутку бурштину вже відкрито 24 кримінальні провадження, 12 з яких направлені до суду.