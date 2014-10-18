У заповіднику "Софія Київська" обвалилася частина стіни (фото)

15:58, 18 жовтня 2014
Суспільство
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Обвалилася частина стіни заповідника "Софія Київська", що відділяла його територію від внутрішнього двору житлового будинку по вул. Стрілецька, 7/6.

фото Irina Nikiforova

Довжина обваленої ділянки складає близько 50 м. Про це повідомила громадський активіст Ірина Нікіфорова на своїй сторінці в соцмережі.

фото Irina Nikiforova
фото Irina Nikiforova
фото Irina Nikiforova

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