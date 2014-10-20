Руфер Мустанг в Донецькому аеропорту дізнався, як це бути "кіборгом"

"Йде обстріл, постійні постріли, багато шуму, а ти навіть не знаєш з якого боку стріляють. Хлопці жартують, щось питають, а я згадую Ремарка", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Мустанг розповів, що сепаратисти кожен день обстрілюють аеропорт різними снарядами і намагаються штурмувати термінали.

"Сепаратисти проникають в підвал з незліченної кількості входів, знімають наші розтяжки, іноді не зовсім вдало - тоді чути вибух, а іноді і стогони. Вони проникають на 3-й поверх, звідки часом чути хропіння. Тобто вони буквально під нами і над. Тим не менш, аеропорт їм контролювати не вдається. Проводяться зачистки і все починається знову. Якщо закінчився обстріл - значить зараз буде атака. Люди, які перебувають там, відчувають велике психологічне навантаження. Спати під вибухами, усвідомлюючи що навколо тебе смерть, не властиво для людини", - пише Григорій.

Руфер також був свідком ситуації, коли після вдалого обстрілу українською армією по позиціях сепаратистів останні попросили перемир'я, а через півтори години пішли в чергову атаку.

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"У сепарів нема гідності і честі. Слово "перемир'я" з їхнього боку серйозно сприймати неможливо", - пише він.

"Бойовий дух на висоті. Мабуть, на ньому все і тримається. Мужики не сумують, труять анекдоти, воюють, деякі розповідають дружинам по телефону, що вони в безпечному місці. Час рухається неймовірно повільно. Солдат дуже бадьорять листи, які їм передають люди зі всієї країни", - розповідає Григорій.

Мустанг зазначає, що в аеропорт насильно не відправляють, там всі бійці - добровольці.

"Мабуть, це звучить банально, але на війні немає прекрасного. Подвиги відбуваються не під красиву музику, а в брудному, смердючому приміщенні з гучним матом", - розповідає руфер.

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"Люди приїхали захищати свою Батьківщину. Деяким з них потрібно ставити пам'ятники, а у них до сих пір немає нагород. Жодних премій, допомоги їх сім'ям. Пальники, листи, одяг і їжу привозять волонтери. Люди віддають останні гроші, ризикують собою, щоб хоч якось допомогти. Якщо військове керівництво не схаменеться - війну ми не виграємо", - вважає Мустанг.

Він розповів, що останній день його перебування в аеропорту був найважчим. В результаті атак бойовиків серед "кіборгів" було двоє поранених і двоє контужених.

"Хлопцеві відірвало обидві руки і розтрощило щелепу. Я сподіваюся, що влада в цій країні надасть йому належну допомогу. Якщо ні - то суддя їм Бог. А я сподіваюся на вашу підтримку. Як мінімум, йому будуть потрібні нормальні протези. Не забувайте про загиблих і пам'ятайте про живих", - пише Мустаанг.