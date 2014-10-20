Рада дозволила безстрокове застосування ліків після перереєстрації

Верховна Рада України ухвалила урядовий Закон «Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо обігу і державного контролю якості лікарських засобів, завезених на митну територію України» (№4459а).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 230 народних депутатів із 249, зареєстрованих у сесійній залі.

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Раніше сьогодні депутати не підтримали цей законопроект, однак повернулися до його розгляду і прийняли в цілому.

Законом в частину 18 статті 9 Закону "Про лікарські засоби" вносяться зміни, згідно з якими після закінчення строку, протягом якого дозволяється застосування лікарського засобу в Україні, його подальше застосування можливе за умови перереєстрації. Після перереєстрації термін застосування в Україні лікарського засобу не обмежується.

Лікарські кошти, випущені в обіг під час терміну, протягом якого лікарський засіб було дозволено до застосування в Україні, можуть застосовуватися в Україні до закінчення їх строку придатності, визначеного виробником і зазначеного на упаковці.

Також у частину другу статті 17 Закону "Про лікарські засоби" внесено зміни, згідно з якими контроль над завезенням на митну територію України лікарських засобів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.

Усі лікарські засоби, які завозяться на митну територію України з метою їх подальшої реалізації (торгівлі) або використання у виробництві готових лікарських засобів, підлягають державному контролю якості.

Порядок здійснення державного контролю якості лікарських засобів, які завозяться на митну територію України, встановлюється Кабінетом міністрів України.

Як зазначив на засіданні ВР прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, закон запроваджує європейську процедуру реєстрації лікарських засобів.

"Ми просимо повністю зробити європейську систему і пустити європейські ліки на український ринок. Без хабарів і за більш дешевою ціною", - сказав він.

Крім того, Яценюк зазначив, що закон дозволяє "вакцинувати вакциною БЦЖ проти туберкульозу 509 тисяч осіб".

Раніше повідомлялося, що ПДВ на імпорт ліків пропонують встановити на рівні 3%.