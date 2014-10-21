На Донеччині через бойові дії 35 населених пунктів залишаються без світла

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії ДТЕК, 20 жовтня у відновлювальних роботах брали участь 592 енергетики у складі 202 бригад з використанням 132 механізмів.

Вони відновили електропостачання 8 населених пунктів у Володарському і Волноваському районах, двох селищ у Горлівці і Іловайську. Також було частково відновлено електропостачання міст Кіровськ і Ясинувата.

Частково знеструмленими залишаються Мар’їнка, Вуглегірськ, Ясинувата, Донецьк, Маріуполь і Горлівка.

Читайте такожПолторак: вибух в Донецьку - чергова провокація терористівТакож знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію, бригади енергетиків не можуть проводити ремонтні роботи. Проведення робіт тут стане можливим тільки після надання «зеленого коридору» і роботи саперів, відзначили у прес-службі компанії.

20 жовтня бригади Торезького, Дебальцевського, Старобешівського, Ясинуватського РЕС також не могли вести відновлювальні роботи через бойові дії.