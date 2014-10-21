Рада міністрів окупованого Криму віддала Путіну «Масандру» та Юсупівський палац

Як передає ТАСС, керуючий справами президента РФ буде розпоряджатися Юсуповським палацово-парковим комплексом та Кримським природним заповідником в Алушті.

Крім того, керуючому справами президента РФ передані резиденція "Діброва -2" (мисливський будиночок в Кримському заповідному господарстві), дві резиденції в селищі Гаспра і "Державна резиденція мала Соснівка".

Рада міністрів окупованого Криму також передала керуючому справами президента РФ шість санаторіїв: "Південний" в селищі Форос, "Зорі України" в селищі Симеїз, "Гурзуфський" та "Нижня Ореанда" недалеко від Ялти, "Алуштинський" і "Курпати", а також два дитячі оздоровчі табори - "Веселка" і "Росія".

Читайте такожОкупаційна влада Криму веде переговори з «ДНР» щодо постачання вугілля

Крім того, РФ передано «Виробничо-аграрне об'єднання "Масандра". У нього входять держпідприємства "Лівадія" (за винятком виноградників), "Гурзуф", "Таврида", "Алушта", "Малоріченське", "Морське", "Судак" і "Привітне".

Тим часом, кримська "самооборона" силою націоналізує "Кримавтотранс": роботу автостанцій блокують. 10 вересня в будівлю центрального офісу увірвалися люди в масках і зі зброєю. Як підставу вони надали наказ в.о. міністра транспорту А. Цуркіна і постанову Ради міністрів Криму за підписом Аксьонова С. і Апанасюк М. про націоналізацію.