Рада міністрів окупованого Криму націоналізувала українські військові кораблі

Рада міністрів окупованого Криму своїм рішенням закріпила за «міністерствами» і «відомствами» частину військових кораблів, що входили раніше до складу ВМС України. Про це повідомляє ТАСС.

"Це списані кораблі, які, можливо, будуть використовуватися в якості музеїв, - сказав журналістам "голова республіки» Сергій Аксьонов. - Вони знаходились у флоті України, якщо я не помиляюся. Техніка вся стара, непридатна для бойових дій".

«Міністерству культури» окупованого Криму відійшли малий протичовновий корабель "Блискавка" і прикордонний сторожовий корабель "Тарантул".

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«Міністерству промислової політики» дістався катер "Катран", «Мінтранс» зможе користуватися сторожовим катером "Калкан", двома звичайними катерами та круїзною моторною яхтою (проект "Галіон-280").

Чотири колишніх військових катери, в тому числі два патрульних, закріплені за «комітетом з рибальства», два дісталися державному "Чорноморського центру підводних досліджень". У власність санаторію "Україна", крім одного катера, перейшли два гідроцикла і два моторні човни.

Як саме «міністерства» та «відомства» окупованого Криму будуть розпоряджатися закріпленим за ними майном, не уточнюється.

Раніше Рада міністрів окупованого Криму прийняла рішення про передачу в безоплатне користування управлінню справами президента Росії ряду об'єктів. Зокрема, керуючий справами президента РФ буде розпоряджатися Юсуповським палацово-парковим комплексом та Кримським природним заповідником в Алушті.