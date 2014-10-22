Україна в ніч на 26 жовтня переходить на зимовий час

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

Зокрема, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", годинникові стрілки буде переведено на одну годину назад.