Україна в ніч на 26 жовтня переходить на зимовий час

12:34, 22 жовтня 2014
Суспільство
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Україна 26 жовтня о 4-й годині ранку за київським часом переходить на зимовий час.

УНІАН

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

Зокрема, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", годинникові стрілки буде переведено на одну годину назад.

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