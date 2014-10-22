Україна в ніч на 26 жовтня переходить на зимовий час
12:34, 22 жовтня 2014Суспільство
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Україна 26 жовтня о 4-й годині ранку за київським часом переходить на зимовий час.
Перехід відбудеться о 4-й годині ранку / УНІАН
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства економічного розвитку та торгівлі.
Зокрема, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", годинникові стрілки буде переведено на одну годину назад.
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