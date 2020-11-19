Фігуранта однієї зі "справ Хізб ут-Тахрір" Теймура Абдуллаєва з високою температурою, слабкістю і кашлем безпідставно помістили в штрафний ізолятор без надання медичної допомоги.

Мати фігуранта однієї з "справ Хізб ут-Тахрір" Теймура Абдуллаєва просить президента України Володимира Зеленського взяти під свій особистий контроль ситуацію з її сином і вжити можливих заходів для надання йому медичної допомоги.

Про це Діляра Абдуллаєва заявила в коментарі УНІАН.

Вона розповіла, що її синів Теймура та Узеїра систематично і безпідставно поміщають в штрафні ізолятори колоній в місті Салават Республіки Башкортостан (РФ).

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Однак, за словами Абдуллаєвої, ситуація погіршилася у зв'язку зі станом здоров'я Теймура, у якого спостерігаються симптоми COVID-19, зокрема, висока температура, слабкість і задушливий кашель.

За даними ЗМІ, в колонії, де утримують Теймура, спалах коронавірусу.

"Мій син з симптомами вірусу видворений в штрафний ізолятор. По суті, викинутий в ШІЗО вмирати! ШІЗО - це карцер, в таких умовах важко дихати, там нестача кисню, висока вологість і вогкість, холод. У такому середовищі хвора людина з високою температурою, якій потрібна термінова медична допомога, помирає", - заявила мати політв'язня.

Вона побоюється, що вижити без медичної допомоги в ШІЗО у її сина не вийде, тому закликала Зеленського відреагувати на ситуацію, взяти її під свій особистий контроль і вжити можливих заходів для надання медичної допомоги Теймуру.

"Мій син в небезпеці. Без вашого реагування на ситуацію, що склалася, мій син помре! Матір з Криму просить вашої допомоги. Я хочу вірити в його порятунок з вашою підтримкою... Дорога кожна хвилина. Не дайте моєму синові згнити живцем. Не дозвольте таку жорстокість, як померти викинутим ізольованим від усіх і від медичної допомоги в штрафному ізоляторі! Це нелюдяно", - закликала Абдуллаєва.

На своїй сторінці в Facebook вона також звернулася до президента країни-окупанта Володимира Путіна з проханням про допомогу в порятунку сина.

Що передувало

18 листопада Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що такі дії російських тюремників прирівнюються до тортур і звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою "негайно відреагувати та забезпечити відновлення прав Абдуллаєва".

Зокрема, вона вимагає припинити тортури й нелюдське поводження, забезпечити надання відповідної медичної допомоги, привести умови утримання у відповідність з мінімальними правилами поводження з ув'язненими, а також з'ясувати правомірність приміщення Абдуллаєва в ШІЗО.

"Хізб ут-Тахрір": що відомо про переслідування

12 жовтня 2016 року в Криму були проведені обшуки у п'яти мусульманських сім'ях. В результаті обшуків були затримані п'ятеро кримських татар, яких звинуватили в участі в забороненій в Росії й окупованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір": Рустема Ісмаїлова, Узеїра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміля Джемаденова, Айдера Саледінова.

18 червня 2019 року Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив: Теймура Абдуллаєва до 17 років ув'язнення в колонії суворого режиму, Узеїра Абдуллаєва - до 13 років, Ісмаїлова - до 14 років, Саледінова і Джемаденова - до 12 років.

24 грудня Верховний суд РФ "пом'якшив" вирок: Абдуллаєву - до 16,5 років і 1 року і 4 місяців адміністративного нагляду, Абдуллаєву - до 12,5, Ісмаїлову - до 13,5, Джемаденову і Саледінову - до 11,5 років.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з цим вироком і закликало посилити санкційний тиск на Росію.

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Автор: Антоніна Доломанжи