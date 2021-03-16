Сьогодні суд присяжних має розглянути чергове клопотання його захисників про зміну запобіжного заходу

Під Шевченківським районним судом міста Києва зібралося декілька сотень людей на підтримку музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка - одного з обвинувачуваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як передає кореспондент УНІАН, територія суду під посиленою охороною Нацгвардії та поліції, на місці перебувають декілька сотень правоохоронців.

Також біля будівлі суду стоїть близько десятка вантажівок-автозаків із загратованими вікнами і пожежна машина. Людей на територію суду запускають через вузький коридор, здійснюючи поверхневий огляд на наявність заборонених речей. Сьогодні суд присяжних повинен розглянути чергове клопотання захисників Антоненка про зміну йому запобіжного заходу.

Суд над підозрюваними у вбивстві Шеремета:

Антоненко - єдиний з трьох обвинувачуваних у справі про вбивство Шеремета, якого утримують в СІЗО вже понад рік, – з 14 грудня 2019 року.

10 лютого 2021 року суд залишив Антоненка під вартою.

Окрім Антоненка, у справі фігурують дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко (псевдонім «Ліса») і військова медсестра Яна Дугарь.

Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.

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Автор: Дмитро Хилюк