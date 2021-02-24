Повідомлено про підозри окупаційним "голові Ради міністрів Республіки Крим" та "голові Державної Ради Республіки Крим".

Правоохоронці повідомили про підозру керівникам окупаційної адміністрації Російської Федерації в Криму.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим та Севастополя.

"Повідомлено про підозри окупаційним "голові Ради міністрів Республіки Крим" та "голові Державної Ради Республіки Крим" у вчиненні широкомасштабного та систематичного привласнення публічного майна, що знаходиться на території окупованого півострова за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни)", - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після окупації РФ півострова Крим та так званого "обрання" підозрюваних на вищевказані "керівні" посади в окупаційній адміністрації РФ в Криму, всупереч положенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, які забороняють державі-окупанту привласнювати публічну власність на окупованій території, ухвалили низку незаконних рішень щодо націоналізації державного майна, яке перебуває у державній власності підприємств, установ і організацій, що відносяться до сфери управління міністерств і відомств України на території АР Крим та м. Севастополя.

"Продовжуючи злочинну діяльність, підозрювані забезпечили виконання вказаних рішень шляхом передачі зазначеного майна у федеральну або "республіканську" власність. До такого майна відноситься державний концерн "Масандра", "Міжнародний дитячий центр Артек" та державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють ЗМІ, про підозру повідомлено Володимиру Константинову та Сергію Аксьонову.

Окупація Криму: довідка УНІАН

Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Юлія Янкевич