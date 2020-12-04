Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко нагадав, що виконавців убивства затримали цього року, а його замовники перебувають в Росії.

У четвер, 3 грудня, в Глевасі Фастівського району Київщини відкрили меморіальний знак на місці загибелі добровольця Аміни Окуєвої.

Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, на відкритті була присутня мама Аміни Ірина Камінська. На пам'ятнику напис з Корану: «Не вважайте мертвими тих, хто загинув по дорозі до Аллаха».

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Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко нагадав, що виконавців убивства затримали цього року, а його замовники перебувають в Росії.

«Основний підозрюваний Ігор Редькін зараз перебуває під слідством, а справа готова до передачі в суд. Завтра суд продовжить йому міру запобіжного заходу. У нас є дані про можливу провокацію, ніби підозрюваному стане погано, щоб вивезти його з суду. Однак, ми готові до таких провокацій», - сказав Геращенко.

Вбивство Аміни Окуєвої: довідка

30 жовтня 2017 року невідомі обстріляли автомобіль Аміни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва на залізничному переїзді у Київській області. Від численних поранень Окуєва загинула на місці, Осмаєв дістав поранення. Аміну поховали у Дніпрі.

Окуєва брала участь у Революції гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону «Київ-2».

12 січня 2018 року в прокуратурі Київської області заявили про затримання виконавців вбивства добровольця АТО Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Осмаєва.

13 січня начальник головного управління поліції в Київській області Андрій Нєбитов заявив, що ймовірний організатор вбивства добровольця Окуєвої, який був затриманий 12 січня, причетний до двох вже розкритих поліцією замовних злочинів – вбивств директора компанії Caparol, скоєного у вересні 2016 року, та начальника відділу реклами Київського метрополітену у січні 2019 року.

19 травня 2020 року поліція Київщини заочно оголосила про підозру ще одному фігуранту цього замовного вбивства - 44-річному уродженцю Чечні, громадянину РФ. Підозру направлено до посольства Російської Федерації, іноземця оголосили в міжнародний розшук.

За даними правоохоронців, до складу злочинної групи, яку підозрюють у вбивстві Окуєвої, входило семеро осіб.

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Автор: Тамара Отовська