Анатолій Зленко двічі очолював МЗС України.

На 83-му році життя помер перший міністр закордонних справ незалежної України Анатолій Зленко.

Читайте такожВ Одесі помер відомий волонтер та учасник АТОПро це у своєму Twitter повідомив колишній посол України в ЄС Костянтин Єлісєєв.

«З невимовним болем отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все, що я досяг у дипломатії, - завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка», - зазначив він.

Анатолій Зленко: робота в МЗС та в останні роки життя

Анатолій Зленко двічі очолював Міністерство закордонних справ України - з липня 1990 року по серпень 1994-го, а також з жовтня 2000-го по вересень 2003 року.

Після цього став радником президента України зі спеціальних міжнародних питань.

У 2004-2005 рр. працював представником України в Комісії ООН з прав людини.

C 13 жовтня 2006 року був призначений радником прем'єр-міністра України Віктора Януковича зі спеціальних міжнародних питань.

З літа 2006 року став заступником голови цивільно-політичного об'єднання «Український форум». А з весни 2009 року - членом Ради Громадянського руху «Нова Україна».

З вересня 2010 року його призначили на посаду віце-президента Київського славістичного університету та директор Інституту славістики та міжнародних відносин КСУ.

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Автор: Катерина Шварц