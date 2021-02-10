Київський апеляційний суд залишив під вартою музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, який фігурує у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні суд розглянув апеляційну скаргу захисників Антоненка на ухвалу Шевченківського райсуду Києва від 2 лютого, який продовжив його арешт до 2 квітня.
Читайте такожСправа Шеремета: суд продовжив запобіжні заходи Антоненку, Кузьменко і Дугарь
"Апеляційну скаргу... залишити без задоволення. Заяви... про взяття на поруки залишити без задоволення. Ухвалу Шевченківського райсуду Києва..., якою обвинуваченому Антоненку продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 2 квітня включно, залишити без змін", - зачитав фрагмент з рішення головуючий суддя.
Відповідне рішення суддів присутні у залі зустріли вигуками "Ганьба!".
Нагадаємо, нині Антоненко - єдиний з трьох обвинувачуваних у вбивстві, який перебуває під вартою вже понад рік, – з 14 грудня 2019 року.
Вбивство Шеремета: що відомо
- Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.
- 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.
- Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.
- 21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.
- Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.
- 4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року в кабінеті на той час голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.
- У Нацполіції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста.
- Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який поширив аудіозапис, заявив про готовність свідчити у справі про вбивство Шеремета Офісу генерального прокурора України.
- Адвокати Антоненка і Кузьменко не виключили, що слідство може приписати їхнім підзахисним співпрацю з КДБ Білорусі.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram