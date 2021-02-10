Антоненко - єдиний з трьох обвинувачуваних, який перебуває під вартою вже понад рік, - з 14 грудня 2019 року.

Київський апеляційний суд залишив під вартою музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, який фігурує у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні суд розглянув апеляційну скаргу захисників Антоненка на ухвалу Шевченківського райсуду Києва від 2 лютого, який продовжив його арешт до 2 квітня.

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"Апеляційну скаргу... залишити без задоволення. Заяви... про взяття на поруки залишити без задоволення. Ухвалу Шевченківського райсуду Києва..., якою обвинуваченому Антоненку продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 2 квітня включно, залишити без змін", - зачитав фрагмент з рішення головуючий суддя.

Відповідне рішення суддів присутні у залі зустріли вигуками "Ганьба!".

Нагадаємо, нині Антоненко - єдиний з трьох обвинувачуваних у вбивстві, який перебуває під вартою вже понад рік, – з 14 грудня 2019 року.

Вбивство Шеремета: що відомо

Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.

Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.

4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року в кабінеті на той час голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.

У Нацполіції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста.

Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який поширив аудіозапис, заявив про готовність свідчити у справі про вбивство Шеремета Офісу генерального прокурора України.

Адвокати Антоненка і Кузьменко не виключили, що слідство може приписати їхнім підзахисним співпрацю з КДБ Білорусі.

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Автор: Антоніна Доломанжи