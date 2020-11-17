Анна Кисіль була головою Світової федерації українських жіночих організацій.

Померла громадська діячка української діаспори в Канаді, підприємець та меценат Анна Кисіль.

Читайте такожПомер відомий український вчений, батько доктора Ольги БогомолецьПро це повідомляється на Facebook-сторінці спільноти Diaspora.ua.

Анна Кисіль була головою Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) та віце-президентом Світового конгресу українців.

Про трагічну подію в Facebook повідомила й народна артистка України Марія Бурмака:

«Українське Торонто – це була вона. Мабуть, всі українські артисти, що були in Canada, виступали у її «Золотому Леві», вона завжди запрошувала в гості».

Що відомо про Анну Кисіль

Вона народилася у відомому м. Яремче на Івано-Франківщині.

Освіту та фах здобула у Львівському будівельному технікумі (цивільне будівництво) і Львівському політехнічному інституті, де отримала спеціальність інженера-викладача будівельних дисциплін.

З 1990 року жила та працювала у Канаді, де їй вдалося розбудувати успішний бізнес – Мeest Corporation Inc. (доставка приватних та комерційних вантажів в Україну та інші країни), виробництво «Росан-Пак» (Україна), компанія Мeest Media, а також ресторан в Торонто «Золотий лев» та банкетний зал «Княжий двір».

З початку 2000-х років Анна Кисіль була активною діячкою української діаспори – президентом громадської організації «Четверта хвиля» та членом Ради директорів Конгресу українців Канади (відділ Торонто) і Ради директорів Світового конгресу українців.

Нещодавно Анна Кисіль була нагороджена державною відзнакою України – хрестом Івана Мазепи.

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Автор: Катерина Шварц