Він залишиться під арештом до 2 грудня.

Апеляційний суд залишив українського бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила колегія суддів Київського апеляційного суду. Під час розгляду апеляційної скарги захисників Коломойського на попереднє рішення суду першої інстанції про продовження строку тримання під вартою захист зазначив, що вважає підозру необгрунтованою, та наголосив на відсутності доказів для її оголошення.

Також адвокати бізнесмена вчергове повідомили про непомірний розмір визначеної судом застави, яку їхній клієнт не може внести, щоб вийти з-під арешту.

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Крім того, захист підкреслив, що Коломойський має серйозні проблеми зі здоров'ям, через які потребує постійного нагляду лікарів та проведення певних медичних маніпуляцій.

Зокрема, судді заслухали свідчення лікаря бізнесмена. Однак, на час допиту цього свідка пресу попросили вийти із зали через можливе розголошення діагнозів та інших відомостей про стан здоров'я Коломойського, які є його особистими даними.

Сам Коломойський також заявив, що вважає цю справу "вигаданою та абсурдною".

Також про своє бажання взяти бізнесмена на поруки заявили 9 осіб, зокрема це генеральний директор "1+1 media" Ярослав Пахольчук, телеведуча Наталя Мосейчук, народні депутати Артем Ковальов та Сергій Демченко тощо.

Порадившись та дослідивши матеріали справи, колегія суддів ухвалила відмовити у задоволенні клопотань поручителів та залишити Коломойського під вартою із можливістю внесення застави у майже 3,7 млрд грн до 2 грудня. Таким чином, сума попередньої застави, яка складала 3,9 млрд грн, була зменшена.

Крім того, один із суддів додав до рішення окрему думку, яка буде доступна уже в повній версії ухвали.

Справа Коломойського

Бізнесмен Ігор Коломойський перебуває під арештом з початку вересня, коли йому оголосили про підозру. Спочатку розмір застави як альтернативного запобіжного заходу становив 509 млн грн. Однак згодом суд збільшив її до майже 3,9 млрд гривень.

Коломойського підозрюють у заволодінні 5,8 млрд грн в 2013-2014 за допомогою співробітників "ПриватБанку", засновником та акціонером якого він був.

Незважаючи на заяви адвокатів Коломойського про незадовільний стан його здоров'я, суд першої інстанції та апеляційний суд відмовляються відпустити бізнесмена з-під варти.

Зокрема, захист підкреслює, що Коломойський має серйозні проблеми зі здоров'ям, які потребують постійного нагляду лікаря та унеможливлюють його перебування у СІЗО.

Крім того, захисники наголошують на тому, що визначений судом розмір застави є непомірним для їхнього клієнта.

Іншим підозрюваним у цій справі є екс-очільник столичної філії "ПриватБанку" Сергій Волков, який наразі перебуває під вартою із можливістю внесення застави у понад 100 млн грн.

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