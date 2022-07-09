Астролог Влад Росс: Кримський міст - приречений

Український астролог Влад Росс в інтерв'ю УНІАН розповів, в яких містах України зараз знаходитися найнебезпечніше, чому переселенцям і біженцям зарано повертатися додому, чи варто чекати на повалення російської влади та коли Україна зможе повернути всі окуповані території.

З 24 лютого в українців у голові засіло лише одне питання: коли закінчиться війна. Які ваші думки з цього приводу?

Гаряча фаза має закінчитися на ретроградному Марсі. Найімовірніше, це станеться близько 21 листопада. Усі зрозуміють, що Володимир Путін програє, а російська армія відходить до адміністративних кордонів РФ. Вони почнуть втрачати не лише нині окупований Херсон, а й інші міста. І навіть застосування атомної зброї Путіну не допоможе.

Коли ми зможемо повернути окуповані території, в тому числі Крим?

Через кілька років переговорів Україна поверне Крим. Після смерті Путіна Росія захоче зняти з себе всі санкції. І доки вони не повернуть Крим, не зможуть їх зняти. А інші території можуть повернутись під контроль України вже найближчим часом.

Що чекає на кримський міст?

Він не залишиться непорушним. Він так невдало збудований, та й відкриття мосту відбулося, коли Уран знаходився у твердому квадраті до Марса, тому цей міст приречений. Рано чи пізно його буде знищено. Я думаю, що це станеться протягом 1-2 місяців.

Можете назвати українські міста, які зараз є найнебезпечнішими? Звідки варто виїхати?

На даний момент найнебезпечніші міста – це Слов'янськ та Краматорськ. Також дуже складна ситуація може бути поблизу Запоріжжя. Ну, і Харків. Зараз багато харків'ян так і норовлять повернутися додому, але цього робити категорично не можна. Я рекомендую всім мешканцям цього міста виїхати у безпечніше місце.

Росія продовжує використовувати територію Білорусі для атак на Україну. Знову з’явились побоювання, що варто чекати ще одного нападу на Київ. Чи він буде?

Так, Київ зараз теж не найбезпечніше місто. Будуть бомбардування Києва, особливо - у центри прийняття рішень. Ще можуть бути хімічні атаки…

Зараз буде найнебезпечніша ситуація, коли в точці між затемненнями Марс зійдеться з Ураном і може повернути не в той бік. І навіть Путін сказав, що він ще не починав застосовувати килимові бомбардування.

Для мирних громадян України розпочинається найнебезпечніший період. Якщо ми змогли зупинити окупантів на фронті, і там вони вже не зможуть просунутися, ракетні удари вони будуть здійснювати.

Коли варто чекати наступу Збройних сил України?

Контрнаступ буде після з'єднання Марса та Урану. Марс – це планета війни, а Уран – різка зміна ситуації. В серпні буде затемнення, тому одразу після 1 серпня почнеться контрнаступ. А у жовтні-листопаді Збройні сили України просто поженуть російських окупантів до їхніх кордонів.

Листопад буде сприятливим для переговорів. І якщо розпочати їх у цей період, то вони можуть дуже результативно закінчитися.

Наскільки захищений президент України Володимир Зеленський? У його оточенні є зрадники?

Завжди є зрадники, але іноді вони переходять на бік совісті та припиняють ними бути. Всі зрадники, які були в його оточенні, були усунені ще в березні. Ще у своєму новорічному прогнозі я казав, що якщо є небезпека повалення Зеленського, то вона могла відбуватися на початку березня. На нашого президента було три замахи, але диверсійні групи так і не довели розпочате до кінця. Він живий, і це головне.

У листопаді його планета - Марс - проходитиме за асцендентом. В цьому місяці йому теж загрожує небезпека. Тим більше, дана команда від Путіна - ліквідувати Зеленського. Але зараз він дуже захищений зірками і поки що з ним нічого не станеться.

Чи варто чекати на повалення влади у РФ і коли це може статися?

З середини липня до середини вересня Марс перебуватиме в "будинку" влади РФ. Це говорить про вбивства та повалення. Між 8 і 16 серпня буде ще й повний місяць, виходить певна хрестова ситуація. Тобто серпень – це той місяць, коли можуть повалити та вбити Путіна. Загалом до 7 жовтня його може вже не стати.

Ви можете передбачити, якою буде смерть цього кривавого диктатора?

Про це є навіть пророцтво. Монах, який жив у Середньовіччі, сказав, що карлик буде правити на троні після титана, і піде в безодню. А безодня - це вода. У Путіна все почалося з підводного човна, так і скінчиться. Є всі шанси, що його десь утоплять.

Всі українці просто мріють почути заповітну фразу "Ми перемогли!". Можете спрогнозувати, коли це станеться?

8 липня, в День народження нашого головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, відбулося з'єднання Юпітера (планета перемоги) та Марса (планета війни). Вже у березні 2023 року буде підписано повну капітуляцію Росії. І тоді ми заберемо усі свої території, окрім Криму. Цей півострів Росія обміняє на зняття з себе всіх санкцій.

Що чекає на Україну в найближчі кілька років?

У 2024 році Україну приймуть до Євросоюзу. Тоді ж країна почне відбудовувати те, що було знищено. Це буде епохальний розвиток нашої країни. Вона почне розвиватись, як Китай. Навіть поляки нам заздритимуть.

Діана Могилєвич