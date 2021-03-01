За словами Авакова, про вирок Стерненку він дізнався в день його оголошення.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що блогер та активіст Сергій Стерненко, якого засудили на 7 років, вигадав собі образ героя-бунтівника.

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Про це він розповів в інтерв’ю каналу «1+1». За словами Авакова, про вирок Стерненку він дізнався в день його оголошення.

Говорячи про популярність Стерненка серед молоді, Аваков висловив думку, що в Україні підмінені поняття справжніх героїв і «штучних» героїв.

«Не треба називати революціонерами тих, хто придумав собі образ бунтаря. Якщо говоримо про того ж Стерненка… В чому ж його героїзм? Може він на фронті був? Може він у найважчі моменти на майдані в 2013-2014 році був? Ні. Він з’явився на самому фініші Майдана, вони про це самі говорять. Він відзначився в різних протестах під різними офісами з гострою критикою. Чи, може у нього є досвід якихось хороших звершень? Я не хочу вірити лозунгам і не хочу вірити маскам і міфам. Я хочу бачити конкретику", - висловився міністр.

Вирок Стерненку і реакція суспільства

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі за обвинуваченням у викраденні місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його та ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО, де вони пробудуть до набрання вироком законної сили.

Ввечері того ж дня у десятках міст України та за кордоном відбулися акції протесту громадян, обурених вироком Стерненку.

Зокрема, у Києві на акції біля Офісу президента сталися сутички між протестувальниками і правоохоронцями. За даними поліції, було затримано 24 осіб. Постраждали 27 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.

Також протестувальники 27 лютого провели під Офісом президента та Генпрокуратурою акцію протесту на захист Стерненка.

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Автор: УНІАН