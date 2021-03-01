Міністр наголосив, що правоохоронців часто несправедливо критикують.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував фразу "Аваков – чорт", яка фактично стала мемом серед його критиків.

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В інтерв’ю каналу «1+1» Аваков наголосив, що проявляє терпіння, коли чує образи та критику.

"А може Аваков – ангел, тому що терпить це все? Зокрема і таке ставлення. Бо у мене така робота, що іноді потрібно бути твердим, а іноді – людяним, але часто – жорстким. І коли на нас "наїжджають" або несправедливо критикують. І хтось "закипає" останніми словами, я їх (співробітників поліції – ред.) збираю і кажу: "Хлопці, ми не цукор, ми не розтанемо. Ви знаєте, на яку роботу прийшли. Робіть свою справу, а потім розберемось". От і все – роби, що повинен, а буде те, що буде. Це – мій принцип", - підсумував Аваков.

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Автор: Дмитро Захаров