Не загинути під руїнами. Хто врятує мешканців аварійних будинків

В Україні – безліч аварійних будинків, мешканці яких чекають на розселення роками. Чергові обіцянки розв’язати цю проблему влада дала перед місцевими виборами. Але вибори скінчились, а люди залишились ні з чим. Що робити і де шукати правди?

Будинок на центральному проспекті Запоріжжя, вулиці Соборній, побудований у п’ятдесятих. За словами однієї з його мешканок Ірини Дудіч, він мав би простояти 400 років, адже його архітектор навіть отримав державну премію. Втім, однієї ночі три місяці тому дім розбудив всіх своїх мешканців.

«Посипалась штукатурка, все посипалось в будинку», - розповів «Грошам» один з мешканців Олексій Бурунов.

Люди кажуть, що причина – часті прориви водогонів, які промочили ґрунт та викликали зсув фундаменту. Будинок укріпили підпірками, але це не рятує.

«Підпірка відходить вправо. Дім відхиляється. І падає, як Пізанська вежа», - каже «Грошам» мешканка будинку Ірина Дудич.

Що на це зробили комунальники? Вони закрили залізом щілину на фасаді. Начебто, якщо задули щілину піною і її тепер не видно, проблема зникла…

Інший аварійний будинок, який відвідали «Гроші» - в центрі Одеси. Провулок книжковий, 13, поруч – Мала Арнаутська. «Там зсередини горище впало у підвал. Моя квартира за стіною», - розповідає «Грошам» Олександра, яка мешкає у вцілілій частині будівлі вже 14 років.

Вона знає всіх чиновників на прізвища і в обличчя. Але на її скарги з мерії лише прийшла відповідь, що в Одесі 6318 комунальних будинків. Із них старезних та аварійних – 958. Тобто кожний шостий. Але людей з них не відселяють десятиліттями.

До речі, ця цифра близька до загальноукраїнської статистики – адже житло, яке знаходиться у комунальній власності – хрущовки, панельні дома, сталінки – швидко руйнується та приходить у аварійний стан по всій країні.За офіційними даними,принаймні кожен десятий українець живе в будинку, який потребує негайного ремонту або зносу!

Ніна Ільницька пише на плакаті «Врятуйте наше життя» і розповідає, що їй не лишається нічого, ніж самостійно відстоювати свої права. Жінка – лідер маленької команди мешканців двоповерхового будинку у містечку Іванків Київської області. Будинку 57 років. Його вже стягували залізом, укріплювали фундамент. Але зараз стало ясно – він руйнується на очах. І одного дня може поховати під собою мешканців. Один з них, Степан Кислицький, каже, що у квартирі страшно спати. Але діватися нікуди – житло одне.

Ці люди – маленька частинка мільйонної армії мешканців аварійного житла. Але їм набридло просити чиновників та скиглити на долю. Вони почали діяти.

Іванків знаходиться за 80 кілометрів від Києва. Добратися до столиці шукачам правди допомагає знайомий на мікроавтобусі.Протестувальникирозгортають плакати під будівлею, де ось-ось розпочнеться засідання Київської обласної ради.

Чому вони сюди приїхали? Їх будинок офіційною комісією визнаний аварійним.Селищна рада вже підрахувала суму, яка потрібна, аби придбати всім нове житло – 12,5 мільйонів гривень. Але бюджет містечка пустий.

«Бюджет району – близько 140 мільйонів. 12 мільйонів у нас сьогодні немає», - каже голова райадміністрації смт Іванків Сергій Яценко.

Такі гроші є у обласному бюджеті.Отже, мітингарі приїхали до столиці вибивати з облради гроші на розселення. Вони розгортають плакати, та починають питати всіх, хто входить до будинку, чи це не народний обранець. Досить скоро вдається відловити першого депутата. Його питають, чи розглядатиметься сьогодні виділення цих 12 мільйонів?

«Сьогодні буде відбуватися бюджетна комісія, можливо, це питання адміністрація винесе», - каже представник ВО «Свобода» в облраді В’ячеслав Хмельницький.

Можливо – звучить не дуже переконливо. Але з’являєтьсяхоч якась надія.

Хтось робить резонне зауваження, чи пробували люди звертатися до свого депутата. Але… виявляється, мешканці аварійного будинку в Іванкові впевнені, що їхнього депутата в облраді немає. Хоча насправді є. І це – Олександр Леляк. Можливо, ця інформація теж допоможе вибити 12 мільйонів на розселення.

Для мешканців будинку це перша демонстрація у їхньому житті. Тож«Гроші» попросили громадського активіста Дмитра Перова дати мітингарям поради, як добитися свого.

Порада перша – знайти голову облради та якомога більше депутатів у соцмережах. «Вони зараз всі є в фейсбуках, в інстаграмах. Тегайте цих людей, нехай вони бачать, що відбувається. І нехай це бачать їхні діти, жінки, друзі», - каже Дмитро Перов.

Далі активіст питає, чи є в аварійному будинку неприватизовані квартири. І виявляється, що є. За словами Дмитра, ремонт комунальних квартир - прямий обов’язок місцевої влади, на яку цілком можна подати до суду.Це - теж спосіб тиску на чиновників.

Тим часом демонстранти відловлюють нових і нових депутатів. Ті обіцяють допомогти.

Протестувальники вже більше години муляють очі поважним чоловікам у костюмах, які заходять до будинку облради. І ось, нарешті, до них підходить чиновник - заступник голови держадімінстрації Дмитро Назаренко.Він каже- до Іванкова приїде ще одна комісія. І якщо вона визнає будинок аварійним, це буде підставою просити гроші на відселення вже в Уряду.

«Постанова Кабміну надасть можливість виділити кошти з резервного фонду», - каже він.

Втім, юрист, який вивчив документи щодо аварійного будинку, зауважує, що в акті обстеження і ДСНС, і Держспоживслужба визнають, що дім аварійний і не придатний до проживання. Ба більше, підлягає знесенню. А людей мають відселити. Фахівець каже, що ніяких додаткових комісій більше не потрібно - всі необхідні документи вже зібрані. І влада давно має діяти! Адже за два тижні, якіминули після демонстрації,будинок просів ще більше. Газова труба підозріло зігнулася.

Та поки люди протестували, відбулися місцеві вибори. І в облраді – Київській та всіх інших – вже засідатимуть нові депутати. Тож мешканцям аварійного житла варто сподіватися вже на них. Але й завжди бути готовими ще раз приїхати до столиці, щоб нагадати про себе.

Олександр Іваніцький

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