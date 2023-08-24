Лауреат відзнаки "Національна легенда України" Тарас Петриненко розповів, що зараз до нього приділяють більше уваги, аніж раніше під час його активної творчої діяльності.

Український музикант, співак, композитор, поет, народний артист України Тарас Петриненко, якому президент Володимир Зеленський вручив відзнаку "Національна легенда України", розповів про своє життя сьогодні. Наразі він не працює над альбомом, але має доробки, які ще не презентував.

"Моя доля чомусь склалася так, що те, що я писав - воно далеко не завжди знаходило свій шлях до слухача, і причому, це не природньо, але мене просто пару десятиліть притримували від ефірів. Ефіри були від мене відокремлені, а я від них. Отже, писати, і щоб воно ніде не вийшло, якось воно не дуже... Це мертвонароджені діти. Але зараз бачите, я вже трошки старшим став, і зараз про мене згадують увесь час: десь туди давайте співайте, давайте концерти. Я даю, але де ви були, коли я був у більш такому активному віці? Трошки це така досада. Але нічого, рухаємося далі", - розповів Петриненко у коментарі кореспонденту УНІАН після вручення йому президентом України Володимиром Зеленським відзнаки "Національна легенда України".

Водночас, народний артист зауважив, що зараз не працює над записом нової платівки.

"Сказати, щоб я працював над якимось альбомом, такого зараз немає із зрозумілих причин", - сказав Петриненко.

Він зазначив, що дехто з його музикантів зараз воює на фронті.

"А план як завжди, в чернетках щось є, що я сподіваюся з часом, виллється у якісь нові твори", - відзначив лауреат відзнаки "Національна легенда України".

Також співак повідомив, що у нього є музичні доробки, які він ніколи не презентував широкому загалу, і які варто допрацювати.

"Є й таке. Чернетки у мене тягнуться мало не з шкільної лави, коли я записував якісь моменти, які потім або забраковував взагалі, або це перетворювалось у пісні, або вони чекають свого часу", - зазначив Петриненко.

При цьому, деяку сучасну українську молодіжну музику він не вважає повноцінною музикою.

"Це й не зовсім музика. На мій погляд. Це якийсь фоновий звуковий ряд...", - переконаний артист.

Нагорода "Національна легенда України" - що відомо

Подружжя Зеленських у День Державного прапора України вручили видатним українцям відзнаку "Національна легенда України". Серед лауреатів - український музикант, співак, композитор, поет, народний артист України Тарас Петриненко. Його пісня "Україна" стала своєрідним неофіційним гімном нашої держави.

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