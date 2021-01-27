У проекті від МОН візьме участь відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.

Міністерство освіти та науки разом з амбасадором реформи професійної освіти Євгеном Клопотенком розпочне проект зі зміни підготовки кухарів та кондитерів.

Про це повідомляє прес-служба МОН.

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Як повідомляється, пілотний проєкт розпочнеться у вересні на базі двох київських училищ та триватиме кілька років.

В межах пілоту учні не тільки опанують сучасні практики, а й змінять підхід до вивчення теоретичного матеріалу. Крім того, викладачі обох закладів мають пройти підвищення кваліфікації.

“На черзі створення нової навчальної програми рівня провідних світових кулінарних шкіл. Ніяких котлет та радянського підходу до навчання”, – зазначив кулінарний експерт та шеф-кухар Євген Клопотенко.

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Автор: Катерина Лиманська