Через власну допитливість білченя випадають з гнізда, а потім не можуть повернутися додому.

В Одесі маленькі білочки, які нещодавно народилися, випадають з гнізд прямо на людей. Про це повідомили у комунальній установі "Одеський зоологічний парк".

Там зазначають, що навесні у парках Одеси починається білкопад.

"Маленькі хвостаті падають просто на голови людям, які гуляють у парках. Весною дитинчата білок підростають та через власну допитливість випадають з гнізда. А потім не можуть самостійно повернутися в гніздо, таким білочкам потрібна допомога, без якої вони загинуть", - зазначили у закладі.

Адміністрація звіринця звертається до людей із проханням: якщо хтось знайшов білченя, у якого немає поранень, треба по можливості зачекати недалеко, щоб його ніхто не образив, не з'їв. Йдеться, що за ним може повернутися мама та забрати його до дому.

"Але якщо ви знайшли білченя пораненого і не знаєте, як йому допомогти, то приносьте малечу до Одеського зоопарку, наші спеціалісти йому допоможуть", - кажуть в установі.

Також оприлюднено відео, на якому жінка годує білченя молоком зі шприца, на якому є спеціальна пластикова насадка. Видно, що малеча задоволена та з апетитом їсть.

Тваринний світ Одещини - останні новини

Нещодавно УНІАН повідомляв деталі про єдине в Європі стадо куланів, що вдало розмножується на Одещині у Буджацькому степу. Скоріше за все, воно є єдиним в Європі.

Зокрема, фахівці у межах зусиль з ревайлдингу повертають на територію Буджаку диких тварин, які колись мешкали в європейських степах. Так, кілька років тому у Буджацькому степу знову оселилися великі травоїдні тварини - дикі віслюки кулани, лані європейські, бабаки степові, хом’яки звичайні тощо. Вони мають відновити процес природного випасу, який оздоровлює степ і зменшує ризик природних пожеж.

Після окупації Біосферного заповідника "Асканія-Нова" та коси Бирючий острів, поповнювати стадо немає звідки. Тому зоозахисники сподіваються, що на Одещині стадо куланів зможе розростися природним шляхом. Наразі у Буджацькому степу вже почали з’являтися перші малюки. Минулого року народилося 6 маленьких куланів, що дає надію на майбутнє місцевої популяції виду.

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