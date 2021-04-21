14% опитаних переконані, що найближчим часом це малоймовірно.

64% українців підтримують ініціативу про вступ України в Північноатлантичний альянс.

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Такі дані опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього (UIF) за сприяння «Нью Імідж Маркетинг Груп», оприлюднені сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, 43% респондентів цілком підтримують вступ України до НАТО, 21% – скоріше підтримують. При цьому скоріше не підтримують 7% опитаних, 12% – цілком не підтримують вступ України в НАТО.

Доктор соціологічних наук Олександр Шульга зауважив, що ці показники динамічні.

«Коли в нас підвищується градус напруження, коли Росія стягує війська, коли йде або пряме вторгнення, як це було у 2015 році, то в нас набагато збільшується цифра тих, хто вважає, що Україні треба вступати до НАТО. В періоди відносного затишшя ця цифра падає, однак частка тих, хто вважає, що треба вступати до НАТО, завжди переважає кількість тих, хто вважає, що до НАТО вступати не треба», - пояснив він.

За його словами, цифра підтримки вступу до НАТО різко змінилася з 2014 році, коли лише 15-20% респондентів вважали, що Україні треба вступати до Альянсу, а, на думку 50% опитаних, цього робити не треба.

Водночас, за даними опитування, респонденти розглядають досить скептично можливість вступу України до НАТО найближчим часом. Лише 7% опитаних впевнені, що такий вступ можливий найближчим часом – до року, 28% – відповіли «вступ можливий». При цьому 37% опитаних переконані, що вступ можливий, але не в найближчі роки. 14% респондентів вважають, що він малоймовірний, а 14% – не вірять, що Україна вступить в НАТО.

Як проводилося опитування

Український інститут майбутнього (UIF) за сприяння «Нью Імідж Маркетинг Груп» провів онлайн-опитування в квітні на всій території України (крім тимчасово непідконтрольних територій частини Донецької та Луганської області, окупованої АР Крим). В опитуванні по інтерактивній структурованій анкеті взяли участь 1 тис. 148 респондентів. Статистична похибка не перевищує 3,5%.

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Автор: Надя Пришляк