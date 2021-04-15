Для укриття населення Києва використовуватимуться сховища цивільного захисту, метрополітен, підвали житлових будинків, паркінги та інші підземні споруди.

Влада Києва оприлюднила оновлену мапу підземних укриттів, що можуть бути використані у надзвичайних ситуаціях.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, для укриття населення Києва від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створено фонд захисних споруд цивільної оборони.

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Він включає сховища цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення.

Зазначається, що керівники організацій та власники вищезгаданих споруд за необхідності забезпечать вільний доступ для укриття.

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Автор: Інна Андаліцька