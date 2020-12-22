З 2021 року гід почне видавати в Росії свій путівник по ресторанах.

Інспектори міжнародного путівника по ресторанах "Гід Мішлен" перебувають у Москві для дослідження місцевої кухні, до якої приписали український борщ.

Читайте такожГрузія оголосила сир сулугуні своєю культурною спадщиноюПро це повідомляється на сайті Michelin Guides.

З 2021 року гід почне видавати в Росії свій путівник по ресторанах, вперше склавши рейтинг по Москві.

Експерти відзначають "овочі та ароматні трави, які надають жвавих, неповторних смаків улюбленим першим стравам гурманів, таким як борщ або розсольник".

Борщ, як символ української національної кухні

Раніше міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України за рекомендацією Експертної ради при МКІП увійде культура приготування українського борщу.

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Автор: УНІАН