Телевізори киян не працюють / фото ua.depositphotos.com
Тільки що по всьому Києву почалися перебої з телемовленням. Телевізори киян, які користуються послугами оператора "IT-технології" не працюють.
Як передає кореспондент УНІАН, у декого є досить поганий звук, проте зображення немає ні в кого.
Разом з тим, за наявною інформацією решта операторів на цей момент працюють у звичайному режимі.
Чи пов'язана поломка з сьогоднішньою атакою на телевежу в Києві поки не відомо.
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