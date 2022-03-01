Чи пов'язана поломка з сьогоднішньою атакою на телевежу в Києві поки не відомо.

Тільки що по всьому Києву почалися перебої з телемовленням. Телевізори киян, які користуються послугами оператора "IT-технології" не працюють.

Як передає кореспондент УНІАН, у декого є досить поганий звук, проте зображення немає ні в кого.

Разом з тим, за наявною інформацією решта операторів на цей момент працюють у звичайному режимі.

Чи пов'язана поломка з сьогоднішньою атакою на телевежу в Києві поки не відомо.

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