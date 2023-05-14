Вони зазначили, що мами виховали їх захисниками.

Воїни 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу записали зворушливе привітання для матерів із фронту.

Ролик з'явився у Facebook бригади. Захисники у День матері подякували найріднішим жінкам за те, що чекають їх вдома і закликали не хвилюватися.

"Ви захищали нас, коли ми були дітьми, а тепер наша черга. Наше головне побажання - не хвилюйтеся, бережіть себе і чекайте нас вдома. Наш головний подарунок - повернутися до вас з перемогою. З Днем матері!", - йдеться у привітанні.

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День матері 2023

Щороку у другу неділю травня українці відзначають День матері, щоб подякувати мамі за все та порадувати її теплим побажанням. 2023 року День матері відзначається 14 травня.

Встановити це свято запропонувала американка Анна Джервіс 1908 року. Цьому передувала трагічна подія - померла її мати. Джервіс захотіла, щоб усі діти планети щорічно вшановували своїх мам і дякували їм. Вона довго писала листи з пропозицією визнати свято і досягла свого. 1910 року штат Вірджинія перший визнав День Матері як офіційне свято. Згодом свято стало популярним у всьому світі.

Цього дня обов'язково варто зайти до неї у гості з подарунком чи принаймні привітати по телефону. УНІАН зібрав найкращі привітання.

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