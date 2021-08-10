Київське метро 10 серпня може працювати по-іншому.

Київський метрополітен попередив, що у вівторок, 10 серпня, в столиці через футбольний матч між донецьким "Шахтарем" та бельгійським "Генком" можливі обмеження у роботі.

Перед початком матчу і після завершення гри можливе обмеження на вхід на станції "Палац спорту", "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" або їх закриття, йдеться в Telegram-каналі столичної підземки.

У метрополітені підкреслили, що обмеження можуть запровадити, щоб на платформах не було масового скупчення пасажирів.

Нагадаємо, у Києві 10 серпня на стадіоні Національного спортивного комплексу "Олімпійський" у рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів пройде матч-відповідь "Шахтар – "Генк". Початок гри заплановано о 20.30.

Перший матч між "Шахтарем" та "Генком" у рамках ЛЧ відбувся у Бельгії. Донецький клуб переміг бельгійський з рахунком 2:1.

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Автори: Таня Поляковська, Екатерина Присяжнюк