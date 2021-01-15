З січня 2021 року в Україні набули чинності зміни щодо оформлення дипломів після закінчення вищих навчальних закладів. Відтепер випускникам видаватимуться дипломи без нагород. Таким чином, починаючи вже з цього року, "червоних дипломів" більше не буде.
Про це йдеться в наказі №1571 від 29 грудня 2020, підписаному главою Міністерства освіти науки і України Сергієм Шкарлетом, передає «Главред».
Раніше студенти отримували наступні дипломи:
- молодшого бакалавра;
- молодшого бакалавра з відзнакою (червоний диплом);
- бакалавр;
- бакалавра з відзнакою;
- магістр;
- магістра з відзнакою;
- доктора філософії;
- доктора філософії європейського зразка;
- доктора наук.
Шкарлет же затвердив форми дипломів, серед яких немає "червоних":
- диплом молодшого бакалавра;
- бакалавр;
- магістр;
- доктора філософії;
- доктора мистецтва;
- доктора наук.
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У Міносвіти затвердили форми додатку до диплому європейського зразка та зразок академічної довідки. Також були затверджені нові форми для дипломів доктора філософії, доктора мистецтв і доктора наук. А в дипломах спеціаліста та молодшого спеціаліста у графі "ступінь вищої освіти" зазначатиметься освітньо-кваліфікаційний рівень.
У дипломах молодшого бакалавра, бакалавра або магістра, які отримуватимуть випускники без громадянства, буде додатково зазначатися рік вступу та повна назва навчального закладу, до якого студент вступив на початку навчання в Україні.
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