У Міносвіти затвердили форми додатку до диплому європейського зразка та зразок академічної довідки / Фото УНІАН, Олександр Синиця

З січня 2021 року в Україні набули чинності зміни щодо оформлення дипломів після закінчення вищих навчальних закладів. Відтепер випускникам видаватимуться дипломи без нагород. Таким чином, починаючи вже з цього року, "червоних дипломів" більше не буде.

Про це йдеться в наказі №1571 від 29 грудня 2020, підписаному главою Міністерства освіти науки і України Сергієм Шкарлетом, передає «Главред».

Раніше студенти отримували наступні дипломи:

  • молодшого бакалавра;
  • молодшого бакалавра з відзнакою (червоний диплом);
  • бакалавр;
  • бакалавра з відзнакою;
  • магістр;
  • магістра з відзнакою;
  • доктора філософії;
  • доктора філософії європейського зразка;
  • доктора наук.

Шкарлет же затвердив форми дипломів, серед яких немає "червоних":

  • диплом молодшого бакалавра;
  • бакалавр;
  • магістр;
  • доктора філософії;
  • доктора мистецтва;
  • доктора наук.

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У Міносвіти затвердили форми додатку до диплому європейського зразка та зразок академічної довідки. Також були затверджені нові форми для дипломів доктора філософії, доктора мистецтв і доктора наук. А в дипломах спеціаліста та молодшого спеціаліста у графі "ступінь вищої освіти" зазначатиметься освітньо-кваліфікаційний рівень.

У дипломах молодшого бакалавра, бакалавра або магістра, які отримуватимуть випускники без громадянства, буде додатково зазначатися рік вступу та повна назва навчального закладу, до якого студент вступив на початку навчання в Україні.

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Автор: УНІАН