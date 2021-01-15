У 2021 році випускники вищих навчальних закладів вже не отримуватимуть "червоні дипломи".

З січня 2021 року в Україні набули чинності зміни щодо оформлення дипломів після закінчення вищих навчальних закладів. Відтепер випускникам видаватимуться дипломи без нагород. Таким чином, починаючи вже з цього року, "червоних дипломів" більше не буде.

Про це йдеться в наказі №1571 від 29 грудня 2020, підписаному главою Міністерства освіти науки і України Сергієм Шкарлетом, передає «Главред».

Раніше студенти отримували наступні дипломи:

молодшого бакалавра;

молодшого бакалавра з відзнакою (червоний диплом);

бакалавр;

бакалавра з відзнакою;

магістр;

магістра з відзнакою;

доктора філософії;

доктора філософії європейського зразка;

доктора наук.

Шкарлет же затвердив форми дипломів, серед яких немає "червоних":

диплом молодшого бакалавра;

бакалавр;

магістр;

доктора філософії;

доктора мистецтва;

доктора наук.

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У Міносвіти затвердили форми додатку до диплому європейського зразка та зразок академічної довідки. Також були затверджені нові форми для дипломів доктора філософії, доктора мистецтв і доктора наук. А в дипломах спеціаліста та молодшого спеціаліста у графі "ступінь вищої освіти" зазначатиметься освітньо-кваліфікаційний рівень.

У дипломах молодшого бакалавра, бакалавра або магістра, які отримуватимуть випускники без громадянства, буде додатково зазначатися рік вступу та повна назва навчального закладу, до якого студент вступив на початку навчання в Україні.

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Автор: УНІАН