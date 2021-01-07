Немовлята перебуватимуть під наглядом лікарів щонайменше місяць-півтора.

В Ужгороді новонародженій четвірні дали імена – Олександр, Євгеній, Іванко та Кароліна.

Читайте такожУ Києві жінка викинула хлопчика з вікна 8-го поверху (відео)Про це повідомляється на сторінці Ужгородської міськради у Facebook.

Зазначається, що міський голова Ужгорода Богдан Андріїв привітав сьогодні 20-річну Ларису Кушнір із села Калини Тячівського району – маму новонародженої четвірні.

За словами породіллі, про те, що діток буде кілька, дізналася на 7-му тижні вагітності – тоді вже точно знали, що їх троє, пізніше обстеження показало, що аж четверо.

«Сказала, що одразу були шоковані такою новиною, бабусі з дідусями навіть не повірили, а зараз – дуже щасливі. Уже визначилися з іменами – діток назвуть Олександр, Євгеній, Іванко та Каролінка», - розповіли у міськраді.

За словами директора КП «Ужгородський пологовий будинок» Олега Онопка, діти, які продовжують перебувати у палаті інтенсивної терапії під пильним наглядом лікарів, будуть тут щонайменше місяць-півтора.

«Дітки потребують довготривалої реабілітації та виходжування, як і всі передчасно народжені. Упродовж вчорашнього дня для профілактики дихальних розладів їм ввели 10 флаконів дороговартісного препарату «Куросурф», загальна вартість лише цього препарату склала близько 170 тисяч гривень. Загалом усе необхідне для лікування діток в ужгородському пологовому є, як і медобладнання, фаховий медперсонал, який цілодобово спостерігає за немовлятами», - заявив він.

У міськраді додали, що оскільки вагітність була складною, жінка перебувала в Ужгородському пологовому будинку із 21 листопада, близько семи тижнів її спостерігали лікарі.

«Усі знали, що пологи будуть передчасними, адже будь-яка багатоплідність має високий ризик передчасних пологів. 4 січня вночі почалася пологова діяльність, тому вирішили провести операцію. Лікуючий лікар породіллі Руслан Федько, який проводив операцію, започаткував унікальну методику вилучення недоношеної дитини у цілому навколоплідному міхурі. Це зменшує травматизм дитини при народженні», - сказано в повідомленні.

За інформацією міськради, багатоплідні вагітності не рідкість в Ужгородському міському пологовому. Так, торік було 64 двійні, у 2019-му – 84 двійні. Четвірня ж народилася вперше на Закарпатті. За світовою статистикою, четвірня народжується одна на 700 тисяч пологів. В Україні минулого року четвірню народили у Кропивницькому, років 5 тому – в Одесі.

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Автор: Світлана Макринська