Дружина має II групу інвалідності, а чоловік – відстрочку: чи випустять його за кордон без неї

Відстрочка від мобілізації через інвалідність дружини не гарантує автоматичного виїзду за кордон.

Відстрочка від мобілізації через інвалідність дружини II групи не дає чоловікові автоматичного права самостійно виїхати за кордон. Можливість перетину кордону залежить від обставин, зокрема від того, чи перебуває дружина в Україні, чи виїхала за кордон і чи перебуває на консульському обліку, пише Судово-юридичина газета.

Порядок виїзду під час воєнного стану визначають Правила перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України №57.

Чи дає відстрочка право на виїзд

Пункт 11 частини першої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає право на відстрочку для військовозобов’язаних, які мають дружину з інвалідністю I або II групи.

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Однак відстрочка стосується призову на військову службу, а не автоматичного дозволу на перетин державного кордону.

Водночас пункт 2-1 Правил №57 передбачає можливість виїзду чоловіків, які супроводжують дружину з інвалідністю за кордон. Для цього необхідно підтвердити шлюб та інвалідність дружини.

Також правила передбачають можливість самостійного виїзду чоловіків віком від 23 до 60 років за визначених умов. Зокрема, для цього потрібна довідка про перебування дружини на консульському обліку за кордоном та інші документи, передбачені правилами.

Якщо дружина залишається в Україні

Якщо дружина з II групою інвалідності перебуває в Україні, а чоловік хоче виїхати самостійно, самої відстрочки для цього недостатньо.

У такому випадку він повинен мати іншу законну підставу для перетину кордону. Якщо подружжя планує виїжджати разом, чоловік може скористатися передбаченою правилами можливістю супроводу дружини з інвалідністю за умови наявності необхідних документів.

Якщо дружина вже перебуває за кордоном

Якщо дружина виїхала з України та перебуває на консульському обліку, чоловік віком від 23 до 60 років може скористатися передбаченою пунктом 2-1 Правил №57 можливістю самостійного виїзду, якщо виконує встановлені вимоги.

Для перетину кордону потрібно підготувати:

Закордонний паспорт чоловіка.

Документ про шлюб – зазвичай свідоцтво про шлюб. Документи, що підтверджують родинні зв’язки, подають в оригіналах або нотаріально засвідчених копіях відповідно до правил.

Документ про інвалідність дружини II групи, передбачений Правилами №57.

Довідку про перебування дружини на консульському обліку за кордоном.

Військово-обліковий документ чоловіка з урахуванням вимог до перетину кордону.

Заяву дружини, якщо вона необхідна відповідно до застосовної процедури.

Важливо, щоб документи відповідали встановленим вимогам. Самого факту проживання дружини за кордоном недостатньо: потрібно підтвердити виконання спеціальної умови щодо консульського обліку.

Якщо дружина перебуває за кордоном, але не стала на консульський облік, чоловік не зможе підтвердити виконання цієї умови. Тоді потрібно перевірити, чи має він іншу законну підставу для виїзду.

Чи зобов’язаний чоловік повернутися разом із дружиною

Правила №57 передбачають, що чоловіки віком від 23 до 60 років, які супроводжували дружину з інвалідністю під час виїзду за кордон, повинні повернутися в Україну не пізніше, ніж повернеться особа, яку вони супроводжували.

Ця вимога стосується саме чоловіків, які виїжджали як супроводжуючі особи. Її не слід автоматично поширювати на всі випадки самостійного перетину кордону без дружини.

Перед поїздкою варто перевірити чинну редакцію Правил №57 та відповідність документів конкретній підставі для виїзду. Головне – пам’ятати, що відстрочка від мобілізації через інвалідність дружини та право на перетин кордону є різними юридичними питаннями.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше УНІАН писав, що українці, які навчаються в закордонних університетах, можуть претендувати на відстрочку від мобілізації так само як і ті, хто навчаються в українських вишах. Водночас на практиці виникають труднощі через вимоги територіальних центрів комплектування (ТЦК) до документів.

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