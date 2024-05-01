За рік справа Кармазіна обросла "гроном" статей російського КК.

У РФ українця Сергія Кармазіна затримали за нібито підпал двох шаф з обладнанням на залізниці, потім звинуватили у співпраці з СБУ та засудили до 25 років позбавлення волі. Про це повідомляє "Зона солідарності".

Зазначається, що вирок було винесено ще у березні, але суд про свій "вердикт" офіційно так і не повідомив.

"Трійка суддів 2-го Західного окружного військового суду під головуванням Максима Максименка ще 28 березня ухвалила вирок українцю Сергію Кармазіну, затриманому ФСБ минулого року. Проте прес-служба суду не повідомила про призначений термін, а представники ЗМІ не були присутніми на оголошенні рішення", - йдеться у публікації. Відео дня

Про свій вирок Кармазін сам розповів ЗМІ. Він написав, що йому призначили покарання у вигляді 25 років позбавлення волі, 6 із яких він має провести у в'язниці, решту - у колонії суворого режиму.

"Сергія затримали у березні минулого року в Москві за підозрою у скоєнні акцій саботажу на залізниці. За версією силовиків, Кармазін підпалив дві шафи автоматики у Підмосков'ї", - пише видання.

Згідно з інформацією журналістів, спочатку Кармазіну ставили у провину диверсію (п. "а" ч. 2 ст. 281 КК РФ). Проте за рік, протягом якого до нього не пускали адвоката правозахисної організації, справа 46-річного уродженця Харківської області обросла "гроном" статей КК РФ – "шпигунство"; "навчання диверсійної діяльності"; "приготування для виготовлення вибухових речовин"; "участь у диверсійному співтоваристві"; "участь у терористичній спільноті"; "приготування до теракту"; "навчання терористичної діяльності".

"Згідно з інформацією на сайті суду Кармазін оскаржив вирок. Також апеляційну скаргу подала його захисниця", - пише видання.

За даними "Медузи", ФСБ звинуватила українця в підпалі на Московській залізниці за завданням СБУ. Тоді ж російська спецслужба випустила ролик, в якому чоловік, який представився уродженцем Харківської області, заявив, що нібито був завербований польськими та українськими спецслужбами в 2022 році.

"Він стверджував, що був змушений виконувати "всі їхні вимоги, бо загрожували фізичною розправою" його доньці, яка живе у Вінниці. У самій СБУ стверджували, що не співпрацювали з Кармазіним. Також у спецслужбі повідомили виданню "Ось так", що фігурант справи перебуває в українському списку військовополонених та особ, незаконно позбавлених волі в результаті вторгнення Росії в Україну", - йдеться у статті.

Арешти в РФ за проукраїнську позицію

У січні у Ростовській області РФ 72-річну пенсіонерку відправили в колонію за "фейки" про армію. 72-річну Євгена Майбороду засудили до п'яти з половиною років колонії. Її визнали винною у поширенні "фейків про російську армію".

Як стверджує російське слідство, пенсіонерка поширювала у мережі "фейки" за мотивами політичної ненависті та заклики до екстремістської діяльності.

Загалом йдеться про дві публікації. Стверджується, що на сторінці пенсіонерки було багато антивоєнних постів, у тому числі такі, які порівнюють російську владу з керівництвом нацистської Німеччини. Пенсіонерка визнала авторство постів і пояснила, що її брат у Дніпрі опинився під завалами будівлі, яка зазнала бомбардування.

У ході судового засідання жінка похилого віку підтвердила, що виступає проти війни.

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