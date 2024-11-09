‎Яєчний "апокаліпсис"‎: що стоїть за стрибком цін на популярний продукт

Не встигли українці оговтатись від зростання цін на овочі борщового набору, як отримали новий "‎сюрприз"‎ – стрімке здорожчання курячих яєць. УНІАН з’ясував, з чим пов’язана така динаміка, і чого очікувати від цін у найближчі місяці.

Останніми місяцями ми стали свідками стрімкого зростання цін на основні інгредієнти борщового набору – картоплю, капусту та моркву. Лихоманить і ціни на фрукти, зокрема, яблука. На цьому тлі курячі яйця демонстрували майже зразкову стабільність. Принаймні, так було у вересні та на початку жовтня.

Взагалі здорожчання яєць восени є типовою тенденцією, однак навіть з урахуванням цього фактору цьогорічна жовтнева динаміка здивувала багатьох.

Практично за одну мить ціни злетіли більш ніж на 10 гривень. За даними порталу Мінфін, станом на п’ятницю, 8 листопада, яйця "Квочка" коштували, в середньому, 65,45 грн, тоді як ціни на "Ясенсвіт" складали 64,46 грн. Але це так звана середня "температура по палаті", і подекуди вартість традиційного для українців продукту вже перевищує 70 грн за десяток.

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Загалом за жовтень яйця у супермаркетах здорожчали на 60%, на що, звісно, звернули увагу покупці.

"На початку цього тижня я зайшла в магазин за продуктами і була трошки шокована, адже з моменту мого останнього великого походу до супермаркету десь 10 днів тому ціни на деякі продукти різко зросли. Наприклад, яйця, які я зазвичай купую, здорожчали десь з 50-55 гривень до 70-75, а ціни на кисломолочний сир звичних мені торгових марок підскочили з 55-60 до 80-90 гривень. Навряд чи я зможу відмовитися від цих категорій продуктів, однак тепер, вочевидь, заради смачної ранкової яєчні доведеться відмовитися від якихось інших продуктів, які є менш важливими для мого раціону, але приносять радість", – розповідає УНІАН киянка Марина.

Стрімке підвищення підтверджують і офіційні представники українських мереж.

"Зростання цін на яйця в мережі АТБ зумовлене виключно підвищенням цін виробниками. Ціни почали зростати з жовтня 2024 року і змінювалися щотижня. У результаті за місяць виробники підвищили ціну на 60%", – пояснюють УНІАН у пресслужбі АТБ.

Новий ціновий бум – що кажуть експерти

Фахівці пояснюють зростання цін кількома факторами. По-перше, сезонними чинниками, по-друге – зростанням собівартості виробництва.

Відомо, що ціни на яйця мають яскраво виражену сезонність, адже у структурі їх виробництва присутня значна частка домогосподарств (більше 50%).

Найбільш дешеві яйця можна знайти у весняно-літній період. Це пов’язано зі збільшенням пропозиції від домашніх господарств, зміною раціону харчування курей та умовами зберігання яєць (спека змушує продавців швидше продавати свій товар і, як наслідок, знижувати відпускні ціни).

І навпаки, зменшення виробництва яєць в домогосподарствах у осінньо-зимовий період призводить до їхнього стрімкого здорожчання.

"Сезонне скорочення виробництва стосується лише господарств населення, промислове виробництво залишається стабільним, – говорить УНІАН виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко. – Історично скорочення пропозиції від господарств населення в осінній період складає до 30% порівняно з літніми місяцями, а взимку - до 50%. Наразі, за нашими оцінками, промислове виробництво яєць суттєво зросло в цьому році і досягло рівня середньомісячного виробництва 2021 року".

Тобто самі по собі сезонні чинники не повинні були призвести до такої стрімкої динаміки. Що ж сталося?

Основним фактором впливу на ціноутворення виступає собівартість виробництва яєць, яка цього року зросла через здорожчання комбікормів. А вони, у свою чергу, стрибнули у ціні через збільшення вартості зернових культур та продуктів переробки олійних.

Лише з початку 2024-го ціна фуражної пшениці зросла на 70%, а фуражної кукурудзи – на 80%.

Дають про себе знати й інші фактори. Зокрема, зростання виробничих витрат через збільшення тарифів на електроенергію для промислових споживачів вдвічі. Також додали у ціні ветеринарні препарати, запчастини, пакувальні матеріали, тощо.

"Ціна на яйця, за інформацією постачальників, зростає через зміну вартості імпортних складових, підвищень цін на логістику, паливо та зростання постійних витрат на тлі зменшення об’ємів виробництва", – говорить УНІАН заступник Генерального директора з комерційних питань "ЕКО Маркет" Данило Майстренко.

Ціни на яйця – чого чекати в майбутньому

Останнім часом фахівці не надто оптимістичні, коли мова заходить про прогнозування цін на продукти харчування. Не є винятком і ситуація з яйцями.

"З високою вірогідністю ціна буде ще зростати", – вважає Данило Майстренко.

Він наголошує на тому, що попит на цей продукт не знижується, тоді як власної української пропозиції не вистачає для того, щоб покрити потреби ринку.

Проблема полягає ще й у тому, що з наближенням зими виробництво яєць вимагатиме додаткових витрат, що, звісно, позначиться на ціні для споживача.

Доречно сказати, що хоча ціни на яйця зараз і кусаються, вони не є "аномальним" явищем. Так, восени 2022-го ціни на курячі яйця досягли рекордних на той момент 70 грн за десяток. У 2023-му ціна на продукт взимку також була досить високою і перевищувала 60 грн.

Потім ціни стабілізувались – на думку експертів, зараз можна очікувати на щось подібне (хіба що дадуть про себе знати нові виклики).

Серед головних ризиків, які можуть призвести до ще більшого зростання цін, називають перебої з електропостачанням, через що виробництва та супермаркети будуть змушені переходити на генератори, що означатиме для них додаткові витрати. В інших випадках суттєвих коливань спеціалісти не прогнозують, хоча, як вже зазначалось, деяке збільшення цін ми все ж таки можемо побачити у наступні місяці.

Тож покупцям не варто сильно перейматись. Тим паче, що стресів у нас й без того вистачає. Подібне здорожчання курячих яєць вже мало місце рік тому. І, напевно, схожу динаміку ми побачимо у наступному році.

Ілля Ведмеденко