В будинку батьків Сергія Стерненка також проживають троє його неповнолітніх братів і сестер.

Батьки активіста Сергія Стерненка, якого засудили до позбавлення волі на 7 років і 3 місяці, звернулися до поліції через переслідування.

Про це прихильники Стерненко повідомили через присвячений його справі Telegram-канал STERNENKO.

«Батьків Сергія Стерненка та їхніх трьох неповнолітніх дітей тероризують особи, що називають себе журналістами. Ми попередили, що подальші такі дії ми сприйматимемо як загрозу їх безпеці. Наше попередження не було почуте, і сьогодні під дверима будинку родини Сергія чергувала ціла зграя невідомих осіб з камерами. За нашою інформацією, серед них є також люди, що представляють проросійський канал «НАШ»», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що батьки Сергія вже викликали поліцію і писатимуть заяви, «зокрема про цькування і переслідування як «журналістами», так і деякими брехливими сусідами».

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Вирок Стерненку і реакція суспільства

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі за обвинуваченням у викраденні місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його та ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО, де вони пробудуть до набрання вироком законної сили.

Ввечері того ж дня у десятках міст України та за кордоном відбулися акції протесту громадян, обурених вироком Стерненку.

Зокрема, у Києві на акції біля Офісу президента сталися сутички між протестувальниками і правоохоронцями. За даними поліції, було затримано 24 осіб. Постраждали 27 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.

Також протестувальники 27 лютого провели під Офісом президента та Генпрокуратурою акцію протесту на захист Стерненка.

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Автор: Денис Прядко