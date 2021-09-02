Ігор Палиця

Кожна десята дитяча спортивна школа в Україні була закрита за останні 5 років. У ДЮСШ на 40 тисяч зменшилась кількість дітей, які займаються спортом, і це лише за минулий рік. Найбільше всього скорочення ДЮСШ вдарило по сільським регіонам та невеликим містах. Через вартість логістики діти з малозабезпечених сімей та віддалених сіл узагалі втратили можливість займатися в спортивних школах.

Чи є це причиною, того що Україна втрачає позиції у загальнокомандному заліку на Олімпійських іграх. Українська збірна зайняла 44-е місце в літніх Олімпійських іграх в Токіо, а це найнижче місце за всю історію участі нашої збірної в літніх Олімпійських іграх. Це не той результат, на який заслуговує наша країна після 30 років незалежності.

Держава самоусунулась від фінансування дитячих спортивних шкіл. Торік заклади не отримали з державного бюджету ані копійки. Наразі спортивні школи фінансуються лише за кошти місцевих бюджетів. Прикриваючись реформою децентралізації, держава повністю відмовилася від їх утримання.

Невеликі міста й села не мають достатньо коштів для повноцінної підтримки спорту. А спортшколи в районних центрах і містах обласного значення, яким вдається виживати, потребують серйозного оновлення устаткування, спорядження та інвентаря. На сьогодні понад половина спортивних шкіл не мають власної спортивної бази, а та, яка використовується, не відповідає сучасним вимогам.

Рівень заробітної плати працівників – ще одне з ключових проблемних питань діяльності спортивних шкіл. Низький рівень зарплати й соціальних гарантій працівників ДЮСШ призводить до "старіння" тренерсько-викладацького складу. Окрім того, у результаті втрачається престиж тренерської роботи в спортивній школі.

Держава самоусунулась від фінансування дитячих спортивних шкіл

Ще одна причина низької відвідуваності спортшкіл — нульовий рівень просування здорового способу життя і фізкультури серед дітей та юнацтва. В країні зовсім відсутня державна політика пропаганди спорту, а також механізми підтримки тих спортшкіл, які готують резерв для національних збірних.

Тож що робити, аби виправити ситуацію? Як перетворити дитячо-юнацький спорт на кузню майбутніх олімпійських чемпіонів та зробити наших дітей більш здоровими?

По-перше, масована популяризація спорту серед дітей і юнацтва та оновлення спортивної інфраструктури в регіонах має стати одним із пріоритетних завдань держави.

По-друге, держава має привести інвестиції у спорт, максимально спростити умови виділення землі для будівництва спортшкіл, звільнити інвесторів від шалених податків і дозволити розмитнювати спортінвентар за адекватними умовами.

По-третє, на загальнодержавному рівні необхідно підіймати престиж тренерської роботи в спортивній школі. Тренерам слід встановити гідні зарплати, соціальні пільги та додаткові заохочувальні виплати.

Такі рішення дозволять розширити мережу спортшкіл і якісно змінити їх рівень. Це дасть юним спортсменам більше можливостей для розвитку. А за наявності сучасної спортивної інфрастуктури і масової пропаганди спорту, відвідуваність ДЮСШ піде на підйом.

Загалом коли всі ці кроки будуть реалізовані в комплексі, у галузі дитячо-юнацького спорту все стане на свої місця, а Україна опиниться в десятці найкращих олімпійських збірних світу.

Ми, депутатська група "Партія "За майбутнє" вимагатимемо закласти в держбюджет 2022 додаткового фінансування ДЮСШ і тих спортивних шкіл, які готують спортивний резерв для національних збірних.