Очікуванням номер один від реформи децентралізації є зменшення корупції.

Українці від реформи децентралізації найбільше очікують зменшення корупції та покращення якості й доступності послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, які на прес-конференції представив генеральний директор КМІС Володимир Паніотто.

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За словами Паніотто, респондентам пропонували обрати із переліку можливих результатів реформи варіанти, які б вони хотіли відчути в першу чергу. Опитувані мали обрати три варіанти відповіді, починаючи з найважливішої.

Як свідчать результати дослідження, очікуванням номер один від реформи децентралізації є зменшення корупції – цей варіант обрали 39,1% респондентів.

За словами Паніотто, далі йдуть: поліпшення якості та доступності послуг - 18,7%, «прискорення вирішення конфлікту на Донбасі» - 7,2%, зменшення свавілля чиновників - 6,3%, збільшення доходів домогосподарств - 5,2%, відродження та розвиток України в цілому - 5% та інші.

Серед усіх трьох обраних українцями варіантів найпопулярнішими стали: очікування щодо зменшення корупції - 57,6%, поліпшення якості та доступності послуг - 51,6%, зменшення свавілля чиновників - 29,8%, покращення благоустрою громад - 27,1%, «прискорення вирішення конфлікту на Донбасі» - 26,8%, а також відродження та розвиток України в цілому - 23,1%.

В рамках щорічного опитування Київським міжнародним інститутом соціології було проведено інтерв’ю серед 2 тис. респондентів у всіх регіонах України, крім окупованих Росією територій Криму та Донецької і Луганської областей. Теоретична похибка вибірки становить 3,3%.

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Автор: Антоніна Доломанжи