Чоловік продовжує лікування у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

Працівник київського метрополітену врятував життя чоловіку за допомогою встановленого там дефібрилятора.

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Працівник метро реабілітував 56-річного чоловіка на станції метро «Палац Спорту».

«Прочитайте ще раз і усвідомте. Врятоване життя! 56-річного чоловіка. На станції метро Києва. З використанням дефібрилятора. Через 10 годин з моменту події пацієнт орієнтований в часі, просторі, власній особі, без проявів неврологічного дефіциту. Що це означає? Вчасно і правильно надана невідкладна допомога», - написала вона.

Відзначається, що чоловік продовжує лікування у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

Дефібрилятори у метро

На початку березня у Києві на 19 станціях метро встановили дефібрилятори.

На станціях метро також працюють правоохоронці та представники муніципальної варти, які мають кваліфікацію для надання необхідної медичної допомоги пасажирам.

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Автор: Людмила Жерновська