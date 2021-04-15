У відпустку тривалістю до 14 днів при народженні дитини можуть іти й бабуся чи дідусь.

Верховна Рада України дозволила батькові брати відпустку при народженні дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, за закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною" (реєстраційний номер 3695) проголосували 269 народних депутатів України.

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Зокрема, в Кодексі законів про працю виписана норма, що одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) надається працівникам, а саме: чоловіку, дружина якого народила дитину; батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки; бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком). При цьому зазначається, що така відпустка надається лише одній з цих осіб.

Крім того, за бажанням матері або батька дитини їй (йому) надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

Також передбачено, що скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій для працівників, які мають дітей віком до 14 років або дитину з інвалідністю, а також для одиноких матерів та батьків, які виховують дитину без батька (матері), зокрема й в разі тривалого перебування матері в лікарняному закладі.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Кабінету міністрів має у місячний строк з дня набрання чинності законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим законом, забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього закону.

Також Кабмін має цього року поінформувати Верховну Раду про стан виконання цього закону.

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Автор: Надя Пришляк