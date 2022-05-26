Кияни та гості міста зможуть відвідати пішохідні екскурсії, виставки та концерти.

28-29 травня святкування Дня столиці та Дня Києва, попри війну, відбудеться.

Як повідомляє прес-служба КМДА, для дітей заходи підготовлені переважно в онлайн форматі.

Для дорослих також не передбачені масштабні масові заходи, але кияни та гості міста зможуть відвідати пішохідні екскурсії, виставки та концерти. Однак міська влада закликає громадян під час відпочинку не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та відразу спускатися в укриття.

Так, 28-29 травня онлайн відбудеться фінальний етап Четвертого міжнародного пісенного конкурсу мовами країн Європейського Союзу для дітей та юнацтва.

Муніципальні музеї та бібліотеки представлять глядачам тематичні художні та книжкові виставки з історії Києва, його традицій, звичаїв та культури.

Цими вихідними киян та гостей міста також запрошують до парків на концертні виступи. Зокрема, в парк імені Т. Шевченка, Центральний парк культури та відпочинку, парк "Володимирська гірка" та ін.

Для прихильників змістовного та активного відпочинку пройдуть пішохідні екскурсії "Київ Незламний", "Золотоворітський квартал", "Пушкінська: паралельно Хрещатику".

Крім того, 28 травня відбудеться спеціальний показ до Дня Києва: до уваги глядачів у кінотеатрі "Ліра" представлять документальну стрічку режисера Андрія Загданського "Національний музей".

29 травня, серед іншого, о 16:00 у Київському академічному театрі опери та балету для дітей та юнацтва (вул. Межигірська, 2) відбудеться "Концерт на балконі театру".

О 17:00 у Київському національному академічному театрі оперети (вул. Велика Васильківська, 53) розпочнеться концертна програма.

День Києва рік тому:

Рівно рік тому мер Києва Віталій Кличко зворушливо привітав киян з днем міста.

У вітальному ролику він показав старі фотографії улюблених місць киян: Хрещатика, велотреку, стадіону "Олімпійський", Дніпровської набережної, Бессарабської площі.