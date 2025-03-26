Держава не збідніє: кому допомагають заробляти сервісні центри МВС

Під час війни "зайвих" гривень немає ні в бюджеті України, ні в кишенях громадян. Однак деякі державні органи так захопилися ідеєю "общипування гусака", що допомагають ділкам додатково заробити на українцях.

Безготівкова готівка

Кожен повнолітній українець, охочий отримати водійське посвідчення, звертався за цією послугою до Сервісного центру МВС і оплачував її. Але навряд кожен звертав увагу на комісію, яку доводилось платити додатково, та замислювався, чому вона саме така і кому дійсно надходить.

"Побував у відділенні СЦ МВС №3246 (Софійська Борщагівка, Київська область). Реквізити на оплату послуг не надають, замість цього співробітники направляють в "Кристалбанк", каса якого знаходиться в самому відділенні сервісного центру. Касирка питає: "Платитимете карткою, чи готівкою?". Кажу: "Карткою". Мені дають термінал, щоб оплатити послугу (як я думаю, послугу сервісного центру). Беру квитанцію і віддаю її співробітнику СЦ. Послуга (практичний іспит) коштує 420 грн", - розповідає журналіст Олександр Литвин.

Далі на чоловіка чекав сюрприз. Попри те, що він сплатив за іспит на отримання водійського посвідчення через термінал, у банківському додатку оплата пройшла як… "зняття готівки".

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Звісно, ніякої готівки він в очі не бачив: "Готівку мені ніхто в руки не давав, на зняття готівки зі своєї картки я не погоджувався, - зазначає пан Олександр. – Зателефонував у "Кристалбанк" - дізнатись, може, це помилка. Ні, не помилка. Виявилось, так з усіма відбувається. Заплатити карткою не можна. Коли пропонують заплатити карткою, мають на увазі "зняти кошти з картки та покласти в касу готівкою".

До того ж, довелося сплатити ще й комісію - понад 20% від вартості послуги (майже 92 гривні).

"Щодо розміру банківських комісій, то тут питання до банків. Адже це стосується не лише платежів у сервісних центрах. Іноді за платіжку у 13 гривень просять комісію, умовно, 100 гривень. Це вже на голову не налазить…", - зазначає у розмові з УНІАН колишній радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.

Неунікальна історія

Дійсно, розмір комісії, відповідно до закону "Про банки та банківську діяльність", фінансова установа встановлює самостійно. Так, на сайті згаданого "Кристалбанку" вказано, що комісія при сплаті за практичний іспит у сервісних центрах МВС для осіб, які не є клієнтами цього банку, становить від 40 до 50 гривень (залежно від регіону). У столиці та області розмір комісійної винагороди коливається від 45 до 50 гривень, залежно від відділення.

Та при цьому також додатково треба сплатити комісію за "видачу готівкових коштів в POS-терміналах Банку за картками, що емітовані іншими банками" у розмірі 2%, якщо це Mastercard, і 2,5%, якщо Visa.

Якщо взяти до уваги, що, за даними Головного сервісного центру МВС, станом на початок березня теоретичні й практичні іспити здали понад 200 тисяч українців, і припустити, що, приміром, третина з них заплатила за послуги СЦ через конкретний банк, навіть в середньому виходить чимала сума "комісійних" - кілька мільйонів гривень.

Річ у тім, що все це можна було б списати на проблеми в якомусь конкретному сервісному центрі МВС, або ж у конкретному відділенні банку, якби аналогічні історії не відбувались по всій країні. Так, журналістка Карина Бондаренко зазначає, що в одному з сервісних центрів Дніпра усіх охочих здати на права теж відправляють до терміналів "Кристалбанку": "Сплатити за реквізитами – ні-ні, бо, бачте, їм потрібен "чек, що має зберігатися роками"".

Те саме можна почути від відвідувачів сервісних центрів на Чернігівщині, а на Волині інструкторам одного з СЦ взагалі закидають оплату послуг "в руки" (й, звісно, готівкою).

УНІАН теж відвідав один із сервісних центрів МВС у столиці і особисто пересвідчився, що "комісійна" історія, на жаль, не унікальна. Попри те, що в цьому СЦ працює не "Кристалбанк", а банк "АСВІО" (бенефіціаром якого є колишній скандальновідомий зять екс-мера столиці Леоніда Черновецького В’ячеслав Супруненко), комісійні апетити у них майже однакові. Так, за теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення потрібно сплатити 250 гривень, і додатково – 50 гривень банківській установі. Чи є альтернатива? Так. Термінал популярного платіжного сервісу з… комісією у 35 гривень.

В телефонній розмові з іншим сервісним центром МВС кореспондент УНІАН поцікавився, чи можна сплатити за новий номер авто, отримавши відповідні реквізити. У відповідь співробітник цього СЦ відправив клієнта якраз до "дружнього банку". На зауваження, що користувач послуг не має бажання сплачувати чималу комісію, в СЦ запевнили, що реквізити можна буде отримати "на місці". Чи варто казати, що про відсутність комісії не йшлося?

Сервісний центр дає добро?

Чи може взагалі громадянин обрати не нав’язаний кимось, а зручний для себе банк для оплати послуги у сервісному центрі МВС? Або зробити це через додаток Дія? Риторичні питання.

Коли УНІАН звернувся до Міністерства цифрової трансформації із запитом про відсутність можливості сплатити за послуги сервісних центрів МВС через Дію і перспективи впровадження такої альтернативи, у відомстві порадили… йти до МВС.

Однак там пояснюють, що не мають стосунку до банків, зокрема до "Кристалбанку". "Інформуємо, що Регіональним сервісним центром ГСЦ МВС в м. Києві (філія ГСЦ МВС) не укладались договори із банківською установою АТ "Кристал банк", - йдеться у відповіді на запит УНІАН.

Колишній радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко розповідає, що фінансові установи працюють у сервісних центрах на підставі договорів оренди, укладених з Фондом державного майна. Водночас він не виключає, що "відкриття філії того чи іншого банку на території сервісного центру погоджується з його керівництвом".

Те, що хтось сприяє "Кристалбанку" щодо співпраці з МВС, можна запідозрити, співставивши кілька фактів.

По-перше, поява цієї фінустанови в сервісних центрах МВС дивним чином збіглася зі стартом реформи МРЕВ у 2016 році. За рік до цього "Кристалбанк" було створено на базі банка-банкрута "Терра банк" (очільниця наглядової ради останнього Марина Ленінг - дружина колишнього заступника голови Державної податкової служби часів Миколи Азарова, колишнього очільника НАК "Нафтогаз Україна", колишнього першого замміністра фінансів та економіки Вадима Копилова) і стала власницею "Кристалбанка").

По-друге, поступове збільшення кількості нових сервісних центрів сприяло і розширенню мережі відділень банку. Він працює в СЦ у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, у Черкаській, Вінницькій та Львівській областях тощо. Причому, в деяких населених пунктах відділення "Кристалбанку" в сервісному центрі, як от, приміром, у Чернівцях чи Харкові, це – єдине відділення на місто.

І, по-третє, згідно з постановою уряду Миколи Азарова, яка є чинною й досі, "оплата наданих послуг (підрозділами міністерства внутрішніх справ) здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв'язку, програмно-технічні комплекси самообслуговування або через електронний платіжний засіб у безготівковій формі". Отже, платити можна або через банк, або у безготівковій формі. Але працівники сервісних центрів продовжують відправляти клієнтів саме до визначеного банку…

Битва за щасливий талончик

Проблемами оплати за послуги робота сервісних центрів МВС не обмежується. Ще одне випробування, яке все ще чекає на майбутніх водіїв - квест "вполюй талончик", який, як вважають деякі користувачі Facebook з групи "Права без хабарів", наповнював і наповнює кишені окремих ділків.

Можливість записатися до електронної черги у головному сервісному центрі МВС з’явилась ще у травні 2020 року. У розпал коронавірусних обмежень це здавалось проривним рішенням. При цьому, щоб виключити ймовірність зловживань, запис можна було здійснити особисто, увійшовши до акаунту за допомогою ID.GOV.UA – державної системи ідентифікації. Від січня 2024 року запровадили ще одну послугу – спеціальний телеграм-бот, який автоматично надсилає сповіщення про вільний запис. Але… усе це не стало панацеєю.

До полювання за чарівними перепустками на іспит українцям доводиться часом долучати родину та друзів. І нерідко цей квест триває дні, а то й тижні. А омріяні талончики й далі "випаровуються". Часом, не без зовнішньої допомоги.

Приміром, у листопаді 2024 року правоохоронці викрили хакера, який через спеціальну програму перехоплював вільні талони, щойно вони з'являлися в системі. За інформацією поліцейських, зловмисник за три місяці діяльності "допоміг" отримати талончики близько 1,5 тисячам українців. Та, звісно, що одне затримання проблеми не розв’язало.

Ще з 2021 року існує "послуга на послугу": деякі українці "займають" місця на прийом в сервісних центрах, реєструючись в електронній черзі, а потім продають талончики тим, хто не зміг записатись заздалегідь. Раніше викупити місце у черзі можна було безпосередньо біля СЦ – охочі "поступитись" завжди знаходились буквально під дверима. Зараз ця послуга переїхала в Інтернет.

Усе це сягає таких масштабів, що закрити очі і не помічати – вийде навряд. Водночас сайт Головного сервісного центру МВС запевняє, що клієнти СЦ можуть вільно зарєєструватись в системі задля отримання послуг, і переконує, що за них можуть розрахуватися готівкою, безготівково та за реквізитами. Дуже хотілося би, щоб це було не пустими словами, а за дверима колишніх МРЕВ майбутній водій дійсно міг скористатись будь-якою з цих опцій.

Ярослав Конощук