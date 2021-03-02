У Дніпрі рятують однорічну дівчинку, яка стрибнула у ванну з окропом.
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Батьки готувалися до вечірнього купання, але на мить відволіклися і не змогли проконтролювати дитину.
У маленької Наді - 60% опіків шкіри. Стан вкрай важкий. І медики зараз не дають прогнозів.
Дівчинці провели вже три операції, вона знаходиться в медикаментозному сні.
Батьки звинувачують себе в тому, що відволіклися і не помітили, як дівчинка впала у ванну. Від повного ураження шкіри дитини врятував памперс.
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