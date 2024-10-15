За словами міністра культури, за останні роки потрібно було створити спеціальну базу для таких діячів.

Кожен п'ятий діяч культури з тих, хто виїжджає за кордон за дозволом від Мінкульту, не повертається. Про це заявив міністр культури і стратегічних комунікацій Микола Точицький під час дискусії проєкту "Нова країна" LB.ua і EFI Group "Українська культура як один із головних інструментів нашої перемоги".

"Протягом останніх років мала би бути створена база, відповідно до якої митці могли би виїжджати за кордон. Але її нема. Мені щоденно доводиться розглядати по 100 заяв на виїзд, більшості з цих імен я не знаю, доводиться витрачати час на пошук інформації. Також маю зауважити, що з 5 тих, хто виїхав, 1 не повертається", - зауважив Точицький.

За його словами, під час євроінтеграції Україна також повинна ухвалити багато рішень, а саме звернути увагу на збереження спадщини.

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"Вже зараз і ЮНЕСКО і ЄС мають до нас чимало претензій щодо захисту нашої культурної спадщини. Без виконання директив ЮНЕСКО по захисту культурної спадщини, не бачити нам ЄС", - підкреслив міністр.

Крім того, він зазначив, що не згоден з ідеєю децентралізації та переданням на місця питань, які пов'язані зі збереженням об'єктів спадщини, з визначенням буферних зон та інших аспектів.

Культура та війна

Раніше Микола Точицький заявив, що з початку повномасштабної війни РФ загинуло 123 українські митці, які доєдналися до лав Збройних Сил. За його словами, Україна вже має своє розстріляне покоління діячів культури.

Також він додав, що збережння ідентичності України як частини європейської спадщини є завданням нацбезпеки. За його словами, для цього у міністерстві ініціюють обговорення з іноземними партнерами способи збереження української культури та повернення того, що викрала РФ.

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