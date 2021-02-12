Окупанти засудили жителя Луганщини до 12 років позбавлення волі за "шпигунство на користь України" та "держзраду".
Як повідомляє Медійна ініціатива за права людини, Дмитро Оробій – житель окупованого Алчевська Луганської області був затриманий представниками незаконних збройних формувань 16 червня 2020 року, а згодом обвинувачений у "шпигунстві на користь України".
За словами правозахисників, Оробій навчався на факультеті політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля.
За словами його друзів, до університету хлопець вступив у 2014 році, коли війна на Донбасі вже почалась.
Перший рік він навчався дистанційно, а коли налагодили пропускну систему через лінію розмежування, поїхав до Сєверодонецька.
На третьому та четвертому курсах Оробій проходив практику у Луганській обласній військово-цивільній адміністрації у відділі по роботі з населенням.
Близькі українця зауважують, що він був активним, брав участь у різних заходах та виставках як волонтер.
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Після завершення навчання знайти роботу у Сєвєродонецьку він не зміг, тож повернувся додому в окупований Алчевськ, де жила його родина.
"Спочатку працював продавцем у магазині, потім влаштувався діловодом. Друзі досі не знають, на яке підприємство. Але саме там його і затримали вже у перший робочий день. Зв'язок з Дмитром зник на кілька місяців, про його місце перебування не знали ані друзі з Сєверодонецька, ані родичі в Алчевську – телефон весь час не відповідав", - зазначають правозахисники.
Пізніше невідомі прийшли до родини Оробій з обшуком – переглядали його конспекти, вилучили флешки та повідомили рідним, що хлопця утримували у приміщенні так званого міністерства держбезпеки у Луганську нібито за те, що він намагався влаштуватися на роботу, аби шпигувати.
У вересні рідним подзвонив "адвокат" та повідомив, що Дмитро "був завербований СБУ, намагався влитися у "владу", а отже, вчинив "держзраду" - буде поміщений за ґрати".
У СІЗО Оробія перевели у грудні 2020 року, тоді ж "справу" передали до "верховного суду", який у закритому процесі її розглянув.
5 лютого 2021 року "суд" виніс "вирок" - 12 років позбавлення волі.
Рідні не бачила Оробія після затримання.
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