Близькі українця зауважують, що він був активним, брав участь у різних заходах та виставках як волонтер.

Окупанти засудили жителя Луганщини до 12 років позбавлення волі за "шпигунство на користь України" та "держзраду".

Як повідомляє Медійна ініціатива за права людини, Дмитро Оробій – житель окупованого Алчевська Луганської області був затриманий представниками незаконних збройних формувань 16 червня 2020 року, а згодом обвинувачений у "шпигунстві на користь України".

За словами правозахисників, Оробій навчався на факультеті політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля.

За словами його друзів, до університету хлопець вступив у 2014 році, коли війна на Донбасі вже почалась.

Перший рік він навчався дистанційно, а коли налагодили пропускну систему через лінію розмежування, поїхав до Сєверодонецька.

На третьому та четвертому курсах Оробій проходив практику у Луганській обласній військово-цивільній адміністрації у відділі по роботі з населенням.

Близькі українця зауважують, що він був активним, брав участь у різних заходах та виставках як волонтер.

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Після завершення навчання знайти роботу у Сєвєродонецьку він не зміг, тож повернувся додому в окупований Алчевськ, де жила його родина.

"Спочатку працював продавцем у магазині, потім влаштувався діловодом. Друзі досі не знають, на яке підприємство. Але саме там його і затримали вже у перший робочий день. Зв'язок з Дмитром зник на кілька місяців, про його місце перебування не знали ані друзі з Сєверодонецька, ані родичі в Алчевську – телефон весь час не відповідав", - зазначають правозахисники.

Пізніше невідомі прийшли до родини Оробій з обшуком – переглядали його конспекти, вилучили флешки та повідомили рідним, що хлопця утримували у приміщенні так званого міністерства держбезпеки у Луганську нібито за те, що він намагався влаштуватися на роботу, аби шпигувати.

У вересні рідним подзвонив "адвокат" та повідомив, що Дмитро "був завербований СБУ, намагався влитися у "владу", а отже, вчинив "держзраду" - буде поміщений за ґрати".

У СІЗО Оробія перевели у грудні 2020 року, тоді ж "справу" передали до "верховного суду", який у закритому процесі її розглянув.

5 лютого 2021 року "суд" виніс "вирок" - 12 років позбавлення волі.

Рідні не бачила Оробія після затримання.

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Автор: Антоніна Доломанжи