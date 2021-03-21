Дурної слави – по вінця. До чого призводить інста-хайп на дітях

Історія «стосунків» восьмирічної дівчинки та тринадцятирічного хлопчика, «розказана» у соціальних мережах їхніми батьками, може назавжди травмувати дітей, а «режисерам» коштувати вільного життя – вони можуть опинитися за гратами.

Мілані лише вісім років і вона модель. Паша на п’ять років старший, він блогер. Ці діти нещодавно стали шалено популярними в соцмережах. Сталося це після того, як заявили – вони тепер коханці, й почали викладати в мережу відверті фото й відео.

То вони обіймаються в туалеті: «…Дівчаткам подобається, коли їх за талію обіймають…», то не по-дитячому відверто цілуються, то заковують собі руки на добу й зізнаються одне одному в коханні…

Є й відео, де Паша о третій годині ночі сам йде до магазину за «Кіндером» для Мілани, яка спить в його ліжку…

Та й взагалі, що восьмирічна дівчинка та тринадцятирічний підліток сплять разом, вони не приховують.

На двох діти накрутили сім мільйонів підписників. І їх кількість росте далі. Після того, як епатажні фото і відео буквально вибухнули грандіозним скандалом - плюс сто тисяч користувачів.

Одні від пари у захваті. Пишуть: «Ви – ідеальні», або «Які милі»

Інші – шоковані: «Органи опіки, тут для вас робота. 8-річна «блогерка» зустрічається з прогресивним 13-річним блогером і навіть залишається в нього ночувати», «Пропаганда педофілії. Хто за вами стоїть?»

13-річний хлопчик та 8-літня дівчинка за всіма нормами моралі й закону - діти. От тільки поцілунки, пози та загравання на світлинах – перейшли межу тільки для дорослих.

Яна Осіпова – блогерка та інста-мама. За її життям, а також за життям трьох її дітей буквально в реальному часі слідкує півмільйона підписників. Яна розповідає ТСН.Тижню, як заради лайків навіть наважилася народжувати в прямому ефірі, але побачене між дітьми-блогерами ніколи б не дозволила.

«Я шокована. У мене теж дівчинка, її теж звуть Мілана, і їй теж було вісім років… Я все розумію, що падає статистика в інстаграм, але це перебір… Мені теж іноді доводиться знімати життя своїх дітей. Я прошу їх зробити рекламу, розпакування, підіграти, посміхнутися, але, розумієте, розповідати дитині, що вона повинна в вісім років цілувати хлопця… Я вважаю, що є межа, яку переступати не можна», - розповіла вона ТСН.Тижню.

Такий контент порушує норми моралі, каже уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба. І це, за його словами, веде до криміналу.

«Спонукати інших дітей, що відомим можна стати дуже просто – бери, фотографуй оголені частини свого тіла, показуй сексуальну поведінку, і чим раніше, тим краще, тим більше тебе будуть дивитися, тим скоріше ти станеш популярним - Це може призвести до сексуальної експлуатації», - розповідає він ТСН.Тижню.

Батьки Паші коментарі не дають. Батько Мілани живе окремо і теж відмовився від інтерв’ю. Мама ж дівчинки спочатку сказала, що діти самі знімають ці сторіз. Потім передумала (точніше, проговорилася) і заявила, що інстаграм веде вона сама.

Жінка нічого сороміцького у відвертих світлинах не бачить. Фото в ліжку називає жартом: «Вони просто жартома лягли разом та написали – «Так!». Це був жарт, який вийшов не тим боком».

Мовляв, діти лише повторюють популярні тренди.

«Це просто дитячий запит. На відео - перебіг подій. Це хайпова тематика розвитку дитячої сторінки. Це було розраховано на дітей, а не на вихід», - каже мама дівчинки Дар’я Маханець.

Жінка заявляє, що грошей на дітях не заробляє. Але інша інста-мама Яна Осіпова з нею не погоджується. Каже, в інстаграм все заради грошей: «Популярність, визнання і третє – гроші. Причому дуже великі гроші. Мінімальна, я думаю, сторіз у неї могла б коштувати 500 доларів (це за 15 секунд). І пост – 2 тисячі доларів».

ТСН.Тиждень запитав у відомих блогерів, чи справді заради успіху можна піти на все, і гра дітей у ліжку - це нормально?

Таня Ангелова, у якої 157 тисяч підписників, вважає, що це – огидно: «Батьки хайпують на своїх дітях. А діти ростуть у світі лайків і коментарів. Це страшно».

Ще одна блогерка, Дарина Галицька, вважає, що «розкручування» малолітніх інста-блогерів батькам вдалося: «Їх обговорюють. Реклама у цієї дівчинки буде коштувати немало… Вони цього й хотіли».

А ось блогерка Лілі з майже 80 тисячами підписників каже ТСН.Тижню, що це – поганий піар і репутація для восьмирічної дівчинки. «Я часто перетиналась з нею на різних кастингах. Вона дуже погано розмовляла. На елементарні питання дівчинка не могла надати відповідь, завжди підказувала мама».

Насправді у дітей немає справжніх стосунків. Мілана каже, що любить Пашу, як брата. Але така «гра в дорослих» може скалічити.

«В цьому віці дівчатка цікавляться ляльками «Лол». А мама воліє розв’язувати свої власні проблеми – і фінансові у тому числі - за рахунок дитини. Це її право, але треба розуміти, якої шкоди ти завдаєш дитині. Ти уповільнюєш її розвиток, ти не даєш їй проживати нормальне дитяче життя, ти прискорюєш її сексуальну обізнаність», - розповіла ТСН.Тижню психолог Катерина Гольцберг.

Це завдає непоправної шкоди не лише самим учасникам зйомок, а й шанувальникам блогерів, тобто нашим з вами дітям. Бо, в соцмережах сьогодні є майже кожна дитина.

«Діти не здатні розрізняти: це є правда, чи це не правда. Вони сприймають це за чисту монету, а отже починають нарощувати в собі комплекси: «Чому в мене немає таких стосунків?», «Чому я у 8-м років досі не цілована?». І що далі? Такі діти починають спершу сумувати , а потім це може переростати у депресію, самопошкодження і навіть суїцидальні думки. Тому такий контент небезпечний», - розповіла ТСН.Тижню психолог Христина Шабат.

І ще одна небезпека буквально проситься з кримінальних хронік. Ці фото можуть зацікавити педофілів й привести до насилля в реальному житті. На цьому наголошують у службі розшуку дітей: «Коли вони викладають такі фотографії, вони ставлять себе під удар. Це доведений факт! Процес втягнення дитини в сферу порнографії або сексуального насильства може починатися з такого відео, таких фотографій».

ТСН.Тиждень уважно придивився до підписників на сторінках обох дітей. І перелякався: дорослих чоловіків від 25 до 50 років на дитячій сторінці знайшли майже одразу.

Служба розшуку дітей провела спеціальне соціологічне дослідження, і результати моторошні: кожна п’ята опитана дитина готова зустрітися з незнайомцем з інтернету. А кожна четверта зазнавала сексуального насилля в соцмережах – отримували пропозицію від невідомих людей оголити свої частини тіла на камеру, або отримували оголені фото інших людей в інтернеті, або пропозиції інтимного характеру…

Пів України дітей у віці від 7-ми років має по кілька акаунтів у соцмережах. І про своє життя там не поспішають розповідати батькам.

ТСН.Тиждень теж зареєструвався в дитячу мережу «Лайкі». І те, що там побачили, мамі дійсно не розкажеш. Одна дитина лишень в трусиках співає пісень з непристойними словами, інша – нафарбована по-дорослому, в одязі «медсестри»… майже контент порнхаба.

Та психологи кажуть, що забрати телефон у дитини, щоб вона не знімала й не дивилася таке – не допоможе. За словами Катерини Гольцберг важливіше навчити дитину відрізняти хороше від поганого: «Це повинно бути головною ціллю батьків. Як це зробити? Дивитися разом з дітьми. Обговорювати контент. Давати оцінку».

Але що робити, коли батьки самі підставляють своїх дітей під удар? Ба більше, вважають, що їм ніхто вказувати не може?

Микола Кулеба обурюється, що «мама сьогодні намагається не просто виправдатися, а намагається залучити цю аудиторію, отриману через розповсюдження такого контенту, щоб атакувати»: «Намагається довести, що це невинні забавки, що просто гралися… Але ви їх поклали в ліжко, ви їх знімали, ви намагалися всім довести, що вони ходили в кайданках в туалет, що вони люблять один одного, вони цілуються… Це суцільний жах! Такого не має бути!».

За справу взялася поліція. Батьки дітей-блогерів дають свідчення. Відкрито кримінальне провадження за розповсюдження порнографії, винні можуть сісти за грати на п’ять років. І варто не забувати, що головна батьківська роль – не створити хейт, а захищати свою дитину.

Оксана Радіонова, Роман Крюков

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