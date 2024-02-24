Меморіанл встановили у Вишгороді не випадково, адже саме на його пагорбах було зупинено перші ворожі гвинтокрили.

У Вишгороді відкрили меморіал "Хрест Героїв", який присвячений усім воїнам, які віддали свої життя, захищаючи Україну, та усім, хто надалі продовжує боротьбу з російськими окупантами.

"Саме тут, на цій межі, яку позначили своєю кровʼю стільки мужніх синів і дочок нашої Батьківщини, сьогодні ми зійшлись, щоб творити памʼять, щоби Україна і світ про них памʼятали. Щоб памʼять була у майбутньому, її потрібно будувати сьогодні", - сказав Глава УГКЦ Блаженніший Святослав

"Хрест Героїв" - це відповідь на величезний запит суспільства щодо переосмислення місць пам'яті. Цей простір також для сімей загиблих захисників, як місце для розради, пам'яті і надії. Меморіал створено з благословення Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава та з ініціативи фонду імені о. Тита Войнаровського.

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"Поява меморіалу - це колективна рефлексія на два роки нашої боротьби від початку повномастабного вторгнення. Це місце втіхи та місце надії. Ми спробували задовільнити величезний запит суспільства щодо переосмислення місць пам'яті. Зробити його таким, куди людині буде хочеться приходити. Місця, куди можна прийти за розрадою, побути наодинці чи, навпаки, знайти людину із спільним болем та допомогти один одному пережити трагедію", - зазначив співавтор проєкту Андрій Вавриш.

Місцем встановлення меморіалу не випадково обрано Вишгород, адже саме на його пагорбах було зупинено перші ворожі гвинтокрили, які спочили на дні Київського водосховища.

У церемонії відкриття взяли участь військовослужбовці, родини загиблих героїв, представники духовенства, держави та бізнесу, дипломати.

"На жаль, подібних місць у нас небагато. Таких, куди можна прийти за розрадою. Місць, які були б сиволом вдячності людям, хто віддав своє життя, щоб зберегти наше. Тому дуже вдячна, що цей момеріал тут з’явивися", - зазнчила Ірина Шпак, дружина загиблого Героя України.

Меморіал створено виключно за приватний кошт без залучення державного фінансування.

Авторами задуму стали: Блаженніший Святослав, Андрій Вавриш, Олександр Горган, Микола Каблука, о. Тарас Валах.