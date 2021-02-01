З'явилися фотографії "Донбас Арени" в окупованому Донецьку.
Знімки викладені в групі "Люфт Ганза" у Twitter.
На фотографіях, датованих січнем 2021 року, видно, що околиці стадіону продовжують заростати бур'яном.
З 2014 року в Донецьку не проходять футбольні поєдинки через початок військових дій на сході України. Востаннє місцевий "Шахтар" зіграв на полі "Донбас Арени" 2 травня 2014 року з "Маріуполем".
Після цього "Шахтар" спочатку проводив домашні матчі у Львові, а з 2017 року - в Харкові. З 2020 року "гірники" приймають своїх суперників на столичному НСК "Олімпійський".
"Донбас Арена" була відкрита у 2009 році. Стадіон розрахований на 51,5 тисяч глядачів.
Вас також можуть зацікавити новини:
- СБУ звернулася до Нацради через присутність бойовика "ЛНР" в ефірі українського телеканалу
- На Будинку культури в Києві помітили прапори "ДНР": у поліції дали пояснення (фото)
- У "ДНР" хочуть позбавити прав жителів з паспортами України - ЗМІ
- Влаштував чат з "ДНР": солдат ЗСУ в ТікТок назвав росіян "братнім народом" (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram