На фотографіях видно, що околиці стадіону продовжують заростати бур'яном.

З'явилися фотографії "Донбас Арени" в окупованому Донецьку.

Знімки викладені в групі "Люфт Ганза" у Twitter.

На фотографіях, датованих січнем 2021 року, видно, що околиці стадіону продовжують заростати бур'яном.

З 2014 року в Донецьку не проходять футбольні поєдинки через початок військових дій на сході України. Востаннє місцевий "Шахтар" зіграв на полі "Донбас Арени" 2 травня 2014 року з "Маріуполем".

Після цього "Шахтар" спочатку проводив домашні матчі у Львові, а з 2017 року - в Харкові. З 2020 року "гірники" приймають своїх суперників на столичному НСК "Олімпійський".

"Донбас Арена" була відкрита у 2009 році. Стадіон розрахований на 51,5 тисяч глядачів.

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Автор: Денис Прядко