Відповідне рішення ухвалили через пандемію коронавірусу.

Учнів, які завершують здобуття початкової (4 клас) та базової загальної середньої (9 клас) освіти, звільнено від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Телеграм-каналі.

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«З огляду на пандемію коронавірусу та численні звернення освітян, батьків і дітей прийнято рішення щодо звільнення від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році учнів, які завершують здобуття початкової (4-ті класи) та базової загальної середньої (9-ті класи) освіти», - йдеться у повідомленні.

На офіційному сайті Міносвіти оприлюднено посилання на відповідний наказ МОН від 3 березня №273, який зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 березня за №338/35960.

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Автор: Інна Андаліцька