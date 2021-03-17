Учнів, які завершують здобуття початкової (4 клас) та базової загальної середньої (9 клас) освіти, звільнено від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році.
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Телеграм-каналі.
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«З огляду на пандемію коронавірусу та численні звернення освітян, батьків і дітей прийнято рішення щодо звільнення від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році учнів, які завершують здобуття початкової (4-ті класи) та базової загальної середньої (9-ті класи) освіти», - йдеться у повідомленні.
На офіційному сайті Міносвіти оприлюднено посилання на відповідний наказ МОН від 3 березня №273, який зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 березня за №338/35960.
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