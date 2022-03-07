Відтепер загальна підтримка Британією України сягнула близько 400 мільйонів фунтів.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон оголосив про виділення додаткових 175 мільйонів фунтів на підтримку України.

Як йдеться у повідомленні на сайті уряду Британії, про це Джонсон сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністрами Канади Джастіном Трюдо і Нідерландів Марком Рютте.

Як сказав Джонсон, Британія сьогодні приєднується до Нідерландів і Канади для мобілізації більш практичної і стійкої підтримки для України.

Зокрема, нова міжнародна група підтримки України координуватиме зусилля міжнародної спільноти з метою надання багатострокової і непохитної підтримки, як зараз, так і у майбутньому. "І ми заохочуватимемо більше країн приєднатись до нас", - наголосив Джонсон.

Він додав, що настав момент, аби створити коаліцію гуманітарної, економічної і оборонної підтримки для друзів з України, аби забезпечити поразку Путіна.

"Саме тому я сьогодні оголошую додаткові 175 мільйонів фунтів допомоги для України, з яких 100 мільйонів доларів будуть безпосередньо надані українському уряду", - наголосив Джонсон.

Він зазначив, що відтепер загальна допомога для України становитиме близько 400 мільйонів фунтів.

"Після 12 днів вже чітко зрозуміло, що Путін прорахувався. Він недооцінив українців, їхній героїчний спротив, і їхнього лідера. Він недооцінив єдність Заходу", - заявив Джонсон.

Прем'єр Британії додав, що робота над зміцненням єдності продовжиться у наступні дні, аби зробити так, щоби Путін зазнав поразки у цьому катастрофічному вторгненні в Україну.